Policie v Berlíně zadržela tři muže podezřelé z příprav teroristických útoků a ze členství v teroristické organizaci Hamás, informovalo nejvyšší státní zastupitelství v Karlsruhe, podle něhož trojice sháněla zbraně pro útoky na židovské či izraelské cíle v Německu.
V Berlíně zadrželi muže podezřelé ze členství v Hamásu, chystali útoky
„Během dnešního (středečního) zatýkání byly zajištěny různé zbraně včetně útočné pušky AK-47 a několika pistolí, stejně jako značné množství munice,“ cituje agentura Reuters z prohlášení žalobců. Ve čtvrtek podezřelí stanou před soudcem, který rozhodne, jestli půjdou do vazby.
Dva Němci a jeden v Libanonu narozený muž podle vyšetřovatelů nejpozději od léta letošního roku pro Hamás z Německa sháněli zbraně a munici. Tyto měly posloužit Hamásu k výše zmíněným útokům.