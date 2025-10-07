Letošní zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem, fixní platovou základnu zrušil. Činila 121 685 korun, jinak by vzrostla nad 130 tisíc korun.
Stát bude tedy zřejmě muset za letošek doplatit soudcům a státním zástupcům 817,4 milionu korun plus úroky z prodlení a náklady soudních řízení. Vyplývá to z dubnového odhadu ministerstva spravedlnosti.
Desítky soudců kvůli platovým výměrům podaly civilní žaloby, domáhají se dorovnání na úroveň, která by jim náležela podle standardního zákonného výpočtového mechanismu. Žalobu podal také jeden z děčínských soudců. Argumentoval tím, že zásahy do platů soudců musí být výjimečným opatřením, že případné platové restrikce se musí týkat všech zaměstnanců ve veřejném sektoru, nikoliv selektivně soudců, a že exekutiva musí zásahy do platů řádně odůvodnit. Vláda podle něj podmínky nenaplnila, proto je zmrazení platu v justici protiústavní.
Kolegovu žalobu dostala na stůl děčínská samosoudkyně Andrea Pěničková, jeho argumenty uznala jako důvodné a předložila ústavním soudcům návrh na zrušení fixní platové základny.
Plat soudce se určuje jako součin koeficientu a platové základny, která má být trojnásobkem průměrné hrubé měsíční mzdy v předminulém kalendářním roce. Loni byla základna 113 775 korun. Pro letošní rok novela platovou základnu soudců stanovila pevně na 121 685 korun, jinak by byla s ohledem na inflaci v minulých letech vyšší. K dočasnému zpomalení růstu základny přistoupila vláda proto, aby alespoň částečně dosáhla zamýšlených rozpočtových úspor.