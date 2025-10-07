Do konce září lékaři podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zaznamenali v Česku 1776 případů žloutenky typu A, loni za celý rok to bylo 636. Letošní počet je zatím druhý nejvyšší od roku 1989, více jich bylo jen v roce 1996, a to 2083. Téměř čtyřicet procent případů bylo zachyceno v Praze, primátor Bohuslav Svoboda (ODS) situaci minulý týden označil jako lokální epidemii. Hygienici dříve uvedli, že se nemoc šíří mezi lidmi bez domova.
Případů žloutenky typu A je nejvíc od devadesátých let
Od letošního března každý měsíc případů přibývá, v srpnu jich bylo 295, v září 428. Více nemocných lékaři pravidelně zachytávali v sedmdesátých letech a koncem osmdesátých let minulého století, v rekordním roce 1979 jich bylo přes 32 tisíc. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí.
