SOUHRN: Zásadní události úterý 10. listopadu


před 14 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 10. listopadu 2026.

Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico

Evropa by se měla aktivně podílet na vyjednávání o ukončení ruské války na Ukrajině, shodli se premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš (ANO) a Robert Fico (Smer) po společném rokování kabinetů v Bratislavě. Oběma vadí, že EU napadené zemi pomáhá finančně, avšak o míru přímo její zástupci nejednají. Fico jako možného vyjednavače sedmadvacítky navrhl slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Předsedové vlád se též ohradili vůči výzvě německého kancléře Friedricha Merze k další finanční podpoře Ukrajiny.

Více k tématu
Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico
Český premiér Andrej Babiš (ANO) a slovenský premiér Robert Fico (Smer)
Kontext
Německo podmiňuje unijní rozpočet penězi pro Ukrajinu, píší Financial Times
Německý kancléř Friedrich Merz


V Abú Dhabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí, řekl Zelenskyj

Zástupci Ukrajiny, Ruska a USA jednali v Abú Dhabí o výměnách zajatců a návratu Moskvou unesených ukrajinských dětí do vlasti, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kromě humanitárních problémů strany diskutovaly také o bezpečnostních zárukách, dodal. Tématem jednání, které bude pokračovat ve středu, by měla být cesta k ukončení ruské války i budoucí systém evropské bezpečnosti.

Více k tématu
V Abú Dhabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí, řekl Zelenskyj
Jednání zástupců USA, Ukrajiny, NATO a EU a některých evropských zemí v Abú Dhabí (10. 11. 2026)


STAN chce v Praze koalici se SPOLU a Prahou sobě, schválil klub Starostů

Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se SPOLU (ODS, TOP 09) a s Prahou sobě. Na základě dosavadních koaličních jednání to v úterý odhlasoval jeho zastupitelský klub. STAN a SPOLU jednaly v posledních týdnech o možném partnerství jak s Prahou sobě, tak s Piráty. O koalici budou ještě jednat kluby Prahy sobě a SPOLU. Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb.

STAN chce v Praze koalici se SPOLU a Prahou sobě, schválil klub Starostů
Zleva lídr koalice SPOLU Tomáš Portlík (ODS), lídr pražského STAN Petr Hlaváček a lídr hnutí Praha sobě Adam Scheinherr na snímku z 2. 11. 2026


Srážka skoro devadesáti aut si v Bulharsku vyžádala dvanáct mrtvých

Několik hromadných srážek desítek vozidel si v úterý ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně dvanáct mrtvých a 48 zraněných, informovala agentura AFP nebo web 24chasa. Úřady nehodu připisují mlze a snížené viditelnosti. Černínský palác zjišťuje, zda se újma netýká i českých občanů. V Bulharsku bude ve středu celostátní smutek, oznámil premiér Rumen Radev.

Více k tématu
Srážka skoro devadesáti aut si v Bulharsku vyžádala dvanáct mrtvých
Dronové záběry hromadné nehody na jihovýchodě Bulharska, 10. listopadu 2026


Studenti vysokých škol demonstrují za ČT a ČRo

Demonstranti z řad vysokoškoláků průvodem v úterý odpoledne dorazili na náměstí Republiky v Praze, kde v symbolický čas 16:36 zahájili protest na podporu médií veřejné služby. Jsou mezi nimi studenti ČVUT, VŠCHT, ČZU, AVU, UK nebo VŠE. Studentské protesty za Českou televizi a Český rozhlas se konají i v dalších městech, například v Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, v Plzni, Brně či Ostravě.

Studenti vysokých škol demonstrují za ČT a ČRo
Studentský protest proti vládnímu návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a začlenění financování veřejnoprávních médií do státního rozpočtu v Praze (10. listopadu 2026)


Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli

Premiér Andrej Babiš (ANO) se příští týden nezúčastní oslav 17. listopadu v Praze. Od 16. do 18. listopadu navštíví Izrael na pozvání předsedy tamní vlády Benjamina Netanjahua. Jednání se zaměří zejména na spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí. Babiš uvedl, že ho neúčast na oslavách v Česku mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. V posledních týdnech vláda čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu. Načasování cesty kritizují opoziční politici.

Více k tématu
Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli
Andrej Babiš (snímek ze 4. října 2025)


Krakovský střelec se zajímal o Breivika, řekl ministr

Krakovský střelec, který zabil tři členy své rodiny a šest náhodných kolemjdoucích, se zajímal o norského neonacistického extremistu Anderse Breivika, řekl podle agentury PAP ministr spravedlnosti Waldemar Žurek. Podle něj i další zajištěné důkazy poukazují na to, že střelec mohl mít názorově blízko ke krajní pravici.

Více k tématu
Krakovský střelec se zajímal o Breivika, řekl ministr
Pietní místo v centru Krakova


Česko a Maďarsko mají podobný pohled na bezpečnost i podporu Ukrajiny, řekl Pavel

Česko a Maďarsko mají podle prezidenta Petra Pavla velice podobný pohled na bezpečnost Evropy a nutnost pokračování podpory Ukrajiny vnímají ne jako filantropii, ale jako strategickou investici do vlastní bezpečnosti. Uvedl to český prezident po jednání se svým maďarským protějškem Andrásem Bakou. Maďarská hlava státu agresivní válku vedenou proti Ukrajině odsoudila.

Více k tématu
Česko a Maďarsko mají podobný pohled na bezpečnost i podporu Ukrajiny, řekl Pavel
Prezident Petr Pavel (vpravo) a maďarský prezident András Baka


Vztah šéfa Nvidie s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje FBI, řekl Trump

Vztah ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), oznámil v pondělí americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu se podle agentury AFP o záležitosti vyjadřoval s porozuměním a řekl, že věří Huangově tvrzení, že o špionážních aktivitách ženy nevěděl. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI).

Více k tématu
Vztah šéfa Nvidie s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje FBI, řekl Trump
Šéf Nvidie Jensen Huang


Léky na hubnutí mohou výjimečně způsobit slepotu, varují americké úřady

Americké úřady potvrdily podezření, že užívání moderních léků na hubnutí může vést ke vzácné poruše oka, která může skončit až úplným oslepnutím. Vědci zatím nedokázali popsat mechanismus, který toto způsobuje.

Více k tématu
Léky na hubnutí mohou výjimečně způsobit slepotu, varují americké úřady
Ilustrační foto

Výběr redakce

Masový exodus a vojáci v ulicích. V JAR graduje násilí vůči migrantům

Masový exodus a vojáci v ulicích. V JAR graduje násilí vůči migrantům

před 1 hhodinou
V Abú Dhabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí, řekl Zelenskyj

V Abú Dhabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí, řekl Zelenskyj

10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

07:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico

Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico

12:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Srážka skoro devadesáti aut si v Bulharsku vyžádala dvanáct mrtvých

Srážka skoro devadesáti aut si v Bulharsku vyžádala dvanáct mrtvých

11:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Podvodníci stále citelněji zasahují klienty bank. Výše škod roste

Podvodníci stále citelněji zasahují klienty bank. Výše škod roste

před 3 hhodinami
NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní

NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní

před 3 hhodinami
Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli

Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli

09:49Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události úterý 10. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 10. listopadu 2026.
před 14 mminutami

O čem plánujeme informovat v úterý 10. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 9. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 9. listopadu 2026.
včera v 18:27

SOUHRN: Zásadní události neděle 8. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 8. listopadu 2026.
8. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 7. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 7. listopadu 2026.
7. 11. 2026Aktualizováno7. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 6. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 6. listopadu 2026.
6. 11. 2026Aktualizováno6. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. listopadu 2026.
5. 11. 2026Aktualizováno5. 11. 2026

Babiš připustil možnost úpravy valorizačního vzorce v návrhu financování ČT a ČRo

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Českou televizi připustil, že valorizační vzorec, který má podle návrhu po přesunu financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) zvyšovat rozpočet v případě desetiprocentní kumulativní inflace, by se mohl snížit na šest procent. Změny v návrhu podmínil souhlasem koaličních partnerů.
5. 11. 2026Aktualizováno5. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

před 42 mminutami
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

před 1 hhodinou
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

včera v 18:40
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

včera v 17:06
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026