SOUHRN: Zásadní události úterý 10. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 10. listopadu 2026.
Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico
Evropa by se měla aktivně podílet na vyjednávání o ukončení ruské války na Ukrajině, shodli se premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš (ANO) a Robert Fico (Smer) po společném rokování kabinetů v Bratislavě. Oběma vadí, že EU napadené zemi pomáhá finančně, avšak o míru přímo její zástupci nejednají. Fico jako možného vyjednavače sedmadvacítky navrhl slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Předsedové vlád se též ohradili vůči výzvě německého kancléře Friedricha Merze k další finanční podpoře Ukrajiny.
V Abú Dhabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí, řekl Zelenskyj
Zástupci Ukrajiny, Ruska a USA jednali v Abú Dhabí o výměnách zajatců a návratu Moskvou unesených ukrajinských dětí do vlasti, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kromě humanitárních problémů strany diskutovaly také o bezpečnostních zárukách, dodal. Tématem jednání, které bude pokračovat ve středu, by měla být cesta k ukončení ruské války i budoucí systém evropské bezpečnosti.
STAN chce v Praze koalici se SPOLU a Prahou sobě, schválil klub Starostů
Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se SPOLU (ODS, TOP 09) a s Prahou sobě. Na základě dosavadních koaličních jednání to v úterý odhlasoval jeho zastupitelský klub. STAN a SPOLU jednaly v posledních týdnech o možném partnerství jak s Prahou sobě, tak s Piráty. O koalici budou ještě jednat kluby Prahy sobě a SPOLU. Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb.
Srážka skoro devadesáti aut si v Bulharsku vyžádala dvanáct mrtvých
Několik hromadných srážek desítek vozidel si v úterý ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně dvanáct mrtvých a 48 zraněných, informovala agentura AFP nebo web 24chasa. Úřady nehodu připisují mlze a snížené viditelnosti. Černínský palác zjišťuje, zda se újma netýká i českých občanů. V Bulharsku bude ve středu celostátní smutek, oznámil premiér Rumen Radev.
Studenti vysokých škol demonstrují za ČT a ČRo
Demonstranti z řad vysokoškoláků průvodem v úterý odpoledne dorazili na náměstí Republiky v Praze, kde v symbolický čas 16:36 zahájili protest na podporu médií veřejné služby. Jsou mezi nimi studenti ČVUT, VŠCHT, ČZU, AVU, UK nebo VŠE. Studentské protesty za Českou televizi a Český rozhlas se konají i v dalších městech, například v Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, v Plzni, Brně či Ostravě.
Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli
Premiér Andrej Babiš (ANO) se příští týden nezúčastní oslav 17. listopadu v Praze. Od 16. do 18. listopadu navštíví Izrael na pozvání předsedy tamní vlády Benjamina Netanjahua. Jednání se zaměří zejména na spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí. Babiš uvedl, že ho neúčast na oslavách v Česku mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. V posledních týdnech vláda čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu. Načasování cesty kritizují opoziční politici.
Krakovský střelec se zajímal o Breivika, řekl ministr
Krakovský střelec, který zabil tři členy své rodiny a šest náhodných kolemjdoucích, se zajímal o norského neonacistického extremistu Anderse Breivika, řekl podle agentury PAP ministr spravedlnosti Waldemar Žurek. Podle něj i další zajištěné důkazy poukazují na to, že střelec mohl mít názorově blízko ke krajní pravici.
Česko a Maďarsko mají podobný pohled na bezpečnost i podporu Ukrajiny, řekl Pavel
Česko a Maďarsko mají podle prezidenta Petra Pavla velice podobný pohled na bezpečnost Evropy a nutnost pokračování podpory Ukrajiny vnímají ne jako filantropii, ale jako strategickou investici do vlastní bezpečnosti. Uvedl to český prezident po jednání se svým maďarským protějškem Andrásem Bakou. Maďarská hlava státu agresivní válku vedenou proti Ukrajině odsoudila.
Vztah šéfa Nvidie s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje FBI, řekl Trump
Vztah ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), oznámil v pondělí americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu se podle agentury AFP o záležitosti vyjadřoval s porozuměním a řekl, že věří Huangově tvrzení, že o špionážních aktivitách ženy nevěděl. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI).
Léky na hubnutí mohou výjimečně způsobit slepotu, varují americké úřady
Americké úřady potvrdily podezření, že užívání moderních léků na hubnutí může vést ke vzácné poruše oka, která může skončit až úplným oslepnutím. Vědci zatím nedokázali popsat mechanismus, který toto způsobuje.