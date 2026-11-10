Pavel přijal na Hradě maďarského prezidenta


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou na Pražském hradě přivítali maďarskou hlavu státu Andráse Baku s chotí Katalin Kövesdiovou. Státníci měli hovořit o energetice, koordinaci v evropských otázkách i o budoucnosti spolupráce ve formátu visegrádské čtyřky.

Na nádvoří při oficiálním uvítání zazněly hymny obou zemí, následně se hlavy států kolem nastoupené hradní stráže odebraly do útrob Hradu. Po soukromé schůzce prezidentských párů bylo v plánu jednání delegací.

Baka byl zvolen maďarským prezidentem letos v srpnu. Podle české prezidentské kanceláře je návštěva Česka jeho první oficiální bilaterální zahraniční cestou od nástupu do funkce. S Pavlem se setkal minulý týden na prezidentském summitu V4 na Slovensku.

Po schůzce s Pavlem se maďarský prezident v Praze setká s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a šéfem sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). Ve středu ho přijme premiér Andrej Babiš (ANO).

Návštěva maďarské hlavy státu navazuje mimo jiné na společné zasedání české a maďarské vlády, které se v Praze konalo na konci října. Maďarský premiér Péter Magyar tehdy po společném jednání hovořil například o spolupráci v oblasti vysokorychlostních tratí. Česko a Maďarsko podle něj budou na jejich budování usilovat o peníze při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie.

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