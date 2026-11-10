Krakovský střelec se zajímal o Breivika, řekl ministr


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Krakovský střelec, který zabil tři členy své rodiny a šest náhodných kolemjdoucích, se zajímal o norského neonacistického extremistu Anderse Breivika, řekl podle agentury PAP ministr spravedlnosti Waldemar Žurek. Podle něj i další zajištěné důkazy poukazují na to, že střelec mohl mít názorově blízko ke krajní pravici.

Vyšetřovatelé prohledali obsah počítače muže, který nejdříve zastřelil své rodinné příslušníky a pak v sobotu útočil z auta na krakovském hlavním náměstí. „Jasně se ukazuje, že navštívil stránky týkající se Anderse Breivika,“ uvedl ministr spravedlnosti ve vysílání stanice Radio Kraków.

Podle něj vyšetřovatelé také zajistili symbolické předměty, které odkazují na krajní pravici. Vyšetřování se tak nyní zaměřuje na ideologické pozadí činu, dodal ministr. Útočník ale po sobě nezanechal žádný politický manifest či jiný podobný spis.

Prokurátor Eryk Stasielak agentuře PAP řekl, že útočník se zajímal o extremistické ideologie, ale neupřesnil, zda se jednalo o krajně pravicové či krajně levicové názory. Podle prokurátora se čtyřiadvacetiletý Michal Oksiński zajímal také o střelby s velkým počtem obětí ve Spojených státech.

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Breivik, který se otevřeně hlásí k nacismu a odsuzuje multikulturní společnost, v červenci 2011 odpálil nálož ve vládní čtvrti v Oslu, která zabila osm lidí, a pak zastřelil 69 lidí na táboře sociálnědemokratické mládeže na ostrově Utöya. V současnosti se nachází ve vězení, kde by mohl strávit zbytek života. Breivika označil za zdroj inspirace například Brenton Tarrant, který v roce 2019 při útoku na dvě mešity na Novém Zélandu zabil 51 lidí.

Přísnější kontroly

Polský premiér Donald Tusk v úterý vyzval k přísnější kontrole chování na internetu. „Požaduji také naléhavou revizi všech norem týkajících se zbraní,“ uvedl. Podle premiéra se ale vláda musí vyhnout rozhodnutím pod momentálním návalem emocí. Podle agentury PAP Tusk odmítá jak úplný zákaz držení palných zbraní, tak výrazné rozvolnění pravidel.

Žurek uvedl, že rozsáhlé vyšetřování činu bude pokračovat i po pondělním úmrtí střelce, což vede k zániku trestní odpovědnosti. Zemřelého tak nelze stíhat ani obžalovat. Vyšetřovatelé podle ministra nalezli tlumič, provádějí forenzní analýzy a soustředí se také na střelcovy kontakty. „Musíme to pochopit do hloubky,“ řekl o činu ministr.

Zdravotnické úřady sdělily, že v nemocnici v Polsku zůstává třináct z patnácti lidí zraněných při střelbě. Jejich stav je stabilizovaný. Jeden ze zraněných byl převezen do domovského Rakouska.

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