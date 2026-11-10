Léky na hubnutí mohou výjimečně způsobit slepotu, varují americké úřady


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24, FDA, EMA, Velký lékařský slovník

Americké úřady potvrdily podezření, že užívání moderních léků na hubnutí může vést ke vzácné poruše oka, která může skončit až úplným oslepnutím. Vědci zatím nedokázali popsat mechanismus, který toto způsobuje.

Podle odhadů v tuzemsku užívá moderní léky na principu GLP-1 na hubnutí a cukrovku asi 100 tisíc lidí, celosvětově jsou to desítky milionů. Jde o léčiva známá hlavně pod názvy Ozempic nebo Wegovy, existuje jich ale více. Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) může jejich aplikace vyvolat závažné onemocnění, které může skončit až úplnou ztrátou zraku. Experti před tímto problémem oficiálně varovali v pondělí.

FDA informovala, že léky na bázi GLP-1 dostupné na trhu s sebou nesou potenciálně zvýšené riziko nemoci, která se jmenuje nearteritická přední ischemická optická neuropatie – ta je známá spíše pod zkratkou NAION. Pravděpodobnost výskytu je sice nízká, ale nedá se vyloučit; FDA proto nařizuje všem výrobcům léků na bázi GLP-1, aby do svých příbalových letáků přidali varování informující o tomto možném vážném nežádoucím účinku.

Šance na částečné obnovení zraku

NAION je oční porucha, která je způsobená sníženým nebo zastaveným průtokem krve do zrakového nervu. To může vést k náhlé a současně poměrně bezbolestné ztrátě zraku v postiženém oku. Zrak se po této epizodě sice může ještě částečně obnovit, ale strukturální poškození způsobené epizodou NAION je obvykle trvalé. Navíc pokud se objeví v jednom oku, stoupá i pravděpodobnost, že se později objeví také v tom druhém.

Ozempic může výjimečně způsobovat ztrátu zraku, naznačuje několik studií
Pera Ozempic na výrobní lince

Bohužel není úplně jasné, jaké jsou příčiny tohoto onemocnění; ví se ale, že se častěji objevuje u osob s vysokým krevním tlakem a ve věku nad padesát let. S rychlým nástupem léků na principu GLP-1 se začaly objevovat „historky“ (neboli anekdotické evidence) o tom, že existuje souvislost NAION také s nimi. Lékaři to prozkoumali a zjistili, že opravdu nejde o náhodu, ale o příčinnou souvislost.

Zdravotnické úřady v Evropě i americká FDA pak zahájily formální vyšetřování této podezřelé souvislosti. FDA analyzovala všechny dostupné materiály ve formě menších výzkumů, přičemž v celé řadě z nich našla důkazy trvale zvýšeného rizika NAION spojeného s užíváním GLP-1. Toto zjištění má ale jednu zásadní slabinu – přestože vědci provedli i experimenty na zvířatech, nepovedlo se zjistit, co přesně nemoc způsobuje. Stále tedy neznají mechanismus, jak přesně lék oko poškozuje.

Odkaz na zprávu FDA
Xixao

Velmi vzácný nežádoucí účinek

Pravděpodobnost, že GLP-1 oční nemoc způsobí, je velmi malá. Podle červnové zprávy evropské agentury EMA se jedná o „velmi vzácný“ nežádoucí účinek, který se objevuje asi u jednoho z deseti tisíc uživatelů léku.

Američané zase tvrdí, že na sto tisíc lidí, kteří neužívají výše uvedené léky, připadá 3,8 případů NAION, zatímco u uživatelů preparátů je to 6,4 případu. Velmi nízké riziko se tedy při užívání léku asi zdvojnásobuje, stále ale zůstává velmi nízké.

Ozempic mění nakupování v Americe
Ilustrační foto

FDA proto doporučuje, aby lidé, kteří GLP-1 léky užívají, velmi dobře sledovali jakékoliv změny zraku a cokoliv podezřelého hlásili buď svému obvodnímu lékaři, nebo specialistovi. Situaci komplikuje, že typickými uživateli těchto látek jsou lidé ve středním a vyšším věku, u nichž dochází k přirozenému zhoršování zraku, takže nemusí první příznaky NAION odhalit.

Pokud už u jednoho oka k NAION dojde, měl by se pacient dle FDA poradit s experty, jestli v užívání léku pokračovat, nebo ho raději vysadit, aby se nemoc neprojevila také u druhého oka. Evropská i americká agentura budou vývoj dále sledovat a léky monitorovat. A v případě dalších nových informací budou varování aktualizovat.

Odkaz na zprávu EMA
Xixao

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