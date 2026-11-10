STAN chce v Praze koalici se SPOLU a Prahou sobě, schválil klub Starostů


10. 11. 2026Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se SPOLU (ODS, TOP 09) a s Prahou sobě. Na základě dosavadních koaličních jednání to v úterý odhlasoval jeho zastupitelský klub. STAN a SPOLU jednaly v posledních týdnech o možném partnerství jak s Prahou sobě, tak s Piráty. O koalici budou ještě jednat kluby Prahy sobě a SPOLU. Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb.

„Dnes jsme na zasedání našeho zastupitelského klubu učinili klíčové rozhodnutí. Hlasovali jsme pro vytvoření stabilní většinové koalice ve složení STAN, SPOLU a Praha sobě. Vycházíme z jasného a silného mandátu od Pražanů. Do vedení města spojujeme tři uskupení s nejsilnějším volebním ziskem,“ uvedla mluvčí pražské organizace hnutí Šárka Kuželová. Koalice by měla v 65členném městském zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů. Podrobnosti plánují strany sdělit na tiskové konferenci ve středu v 10 ráno.

Jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách, které se konaly 9. a 10. října. Vede je vítězné hnutí STAN, které hned zkraje uvedlo, že chce koalici se SPOLU, do které by mohl vstoupit třetí partner v podobě Prahy sobě či Pirátů. Spolupráci s hnutím ANO všechny subjekty vyloučily.

STAN, SPOLU a Praha sobě řešily rozdělení gescí
Pražský lídr koalice SPOLU Tomáš Portlík (ODS) a lídr STAN v Praze Petr Hlaváček

V Praze se minulý týden sešlo ustavující zastupitelstvo, které strany přerušily do 19. listopadu, kdy by se mělo volit nové vedení. Do té doby chtějí mít strany podle dřívějších vyjádření základní body programového prohlášení a koaliční smlouvu. Podle dosavadních informací má Praha sobě v koalici dostat dvě místa v jedenáctičlenné radě, a to gesce dopravy a majetku. STAN má mít pět křesel a post primátora, kterým má být jeho lídr Petr Hlaváček, a SPOLU čtyři radní. Podrobnosti o rozdělení gescí plánují strany sdělit na středeční tiskové konferenci.

Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

Kandidátky pro volby do zastupitelstev obcí 2026
Zdroj: ČSÚ, ČT24

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