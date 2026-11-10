Srážka desítek aut v Bulharsku si vyžádala jedenáct mrtvých a desítky zraněných


10. 11. 2026Aktualizovánopřed 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Několik hromadných srážek desítek vozidel si v úterý ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně jedenáct mrtvých a 48 zraněných, informovala agentura AFP nebo web 24chasa. Úřady nehodu připisují mlze a snížené viditelnosti v oblasti.

Nehody více než sedmdesáti osobních automobilů a nákladních vozů se staly na křižovatce mezi obcemi Zimnica a Kabile, které se nacházejí severovýchodně a severně od Jambolu.

První kolize byla podle serveru hlášena okolo 7:00 místního času (6:00 SEČ) ve směru na pobřežní město Burgas, kde se krátce poté stala další nehoda. Po pár minutách se několik vozů srazilo také na 294. kilometru ve směru na metropoli Sofii. Dálnice byla v obou směrech uzavřena a místo ní řidiči využívají objížďku.

Dronové záběry hromadné nehody na jihovýchodě Bulharska, 10. listopadu 2026
Zdroj: Georgi Manev/Nova TV/Handout via Reuters

Bulharské ministerstvo vnitra uvedlo, že příčinou nehod byla snížená viditelnost kvůli mlze. Na místo podle resortu vyrazily záchranné týmy. Georgi Čalakov, guvernér přiléhající oblasti Jambol, už oznámil svolání krizového štábu.

„Je to poměrně závažná katastrofa, očekáváme to nejhorší. Záchranné složky se snaží dostat ke zraněným. Silnice jsou zablokované. Požádali jsme regionální správu silnic, aby v těchto úsecích demontovala svodidla, aby se k zraněným dalo dostat. Myslím, že (záchranné vrtulníky) kvůli mlze v tuto chvíli nemohou přistát,“ řekl Čalakov v televizi Nova TV.

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