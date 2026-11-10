V Abú Dhabí začalo jednání o cestě k ukončení ruské války na Ukrajině

V Abú Dhabí v úterý začalo jednání o cestě k ukončení ruské války proti Ukrajině. Ukrajinský vyjednavač a šéf civilní rozvědky Rustem Umerov na síti Telegram informoval o úvodní schůzce se zástupci Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, NATO a Evropské komise. Hlavní část rozhovorů je třístranná, tedy mezi Ukrajinci a Rusy za zprostředkování USA. Schůzky ukrajinských a amerických představitelů se zástupci evropských zemí a NATO označila Moskva v pondělí za koordinační a uvedla, že „Evropané u hlavního jednacího stolu nebudou“.
„Připojí se k nám zvláštní zmocněnci USA Steve Witkoff a Jared Kushner. Zkoordinujeme naše postoje a další kroky před nadcházející fází rozhovorů,“ uvedl Umerov. „Následovat bude trilaterální formát zahrnující Ukrajinu, Spojené státy a Rusko,“ dodal. Ruská agentura RIA Novosti následně s odvoláním na své zdroje napsala, že třístranná schůzka již začala.
Umerov za priority označil zastavení bojů, spolehlivé bezpečnostní záruky pro poválečnou Ukrajinu, hospodářskou obnovu země a humanitární opatření.
Ukrajinskou stranu vedle Umerova zastupuje šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyrylo Budanov, jeho první zástupce Serhij Kyslycja, zástupce náčelníka vojenské rozvědky Vadym Skibickyj a předseda poslaneckého klubu vládnoucí strany Sluha lidu v ukrajinském parlamentu Davyd Arachamija.
Ruskou delegaci tvoří poradce ruského diktátora Vladimira Putina Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov. Americký prezident Donald Trump do Abú Dhabí vyslal svého zmocněnce Witkoffa a zetě Kushnera.
Trilaterální jednání v Abú Dhabí budou první od letošního února, kdy USA zahájily válku proti Íránu. V poslední době ale Trump naznačuje, že se chce nyní více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války, který začalo Rusko z Putinova rozkazu.