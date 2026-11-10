Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli

Premiér Andrej Babiš (ANO) se příští týden nezúčastní oslav 17. listopadu v Praze. Od 16. do 18. listopadu navštíví Izrael na pozvání předsedy tamní vlády Benjamina Netanjahua. Jednání se zaměří zejména na spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí. Babiš uvedl, že ho neúčast na oslavách v Česku mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. V posledních týdnech vláda čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl premiér. V souvislosti s kritikou plánu vlády změnit financování ČT a ČRo hovořil dříve i o možném zneužití svátku odpůrci tohoto návrhu.
Babiš 31. října uvedl, že má v plánu 17. listopadu na Národní třídu jít. Televizi Nova řekl, že tam vždy chodí ráno, ale letos ještě uvidí, kdy se tam vypraví. Na místě pravidelně čelí protestům svých odpůrců. Loni dorazil k památníku sametové revoluce kolem 8:00, v minulosti přišel i brzy nad ránem. Letos bude připomínce v neděli předcházet demonstrace spolku Milion chvilek na pražské Letné proti změnám ve financování veřejnoprávních médií.
Cesty do Izraele se zúčastní vedle premiéra ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) či náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
„Bude to důležitá cesta, v podstatě na úrovni mezivládního jednání. Hlavním tématem, které budu řešit, je antibalistická ochrana, proto mě doprovodí ministr obrany a náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Součástí delegace budou i další ministři naší vlády, kteří budou jednat se svými izraelskými protějšky. Máme totiž řadu společných projektů ať už v oblasti bezpečnosti, obrany, ochrany dětí, nebo třeba zdravotnictví,“ popsal Babiš.
O plánované cestě mluvil premiér v neděli na facebooku. Zmínil, že protivzdušná obrana je prioritou a v uplynulém týdnu jednal s některými výrobci, včetně Izraelců. Izraelský systém Iron Dome k zachycování raket krátkého doletu a minometných granátů má Babiš za úspěšný a v obraně za důležitější než americké stíhačky F-35 a tanky, které objednala minulá vláda.
Macinka jednal v Izraeli s Netanjahuem v dubnu. Uvedl tehdy, že si potvrdili silné vztahy i jistou podporu, což se podle něj může projevit také v hospodářské spolupráci. Potvrdil tehdy, že spolu jednají české a izraelské firmy zbrojního průmyslu, nechtěl ale být konkrétní.
V příštích týdnech čeká Izrael skládání nové vlády. Prezident Jicchak Herzog pověřil jejím sestavením dosavadního opozičního lídra, šéfa centristického Jašaru Gadiho Eisenkota. Dosavadní premiér, jehož strana Likud volby koncem října vyhrála s 27 mandáty, ve funkci zůstane, dokud nevznikne nová vláda. Eisenkot bude mít na sestavení vlády 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu to nepodaří, může Herzog pověřit někoho jiného.
Projekt Korzo Národní, který 17. listopadu na pražské Národní třídě třináct let připomíná události z roku 1989, letos poprvé nedostane dotaci od ministerstva kultury. Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) Korzo nevyhovělo podmínkám dotačního programu, který se týká kulatých výročí v řádu desetiletí, což letošní 37. výročí událostí nesplňuje.
Ve veřejné sbírce se pak letos sešlo přes 9,7 milionu korun, což je několikanásobně víc, než kolik celkem činila podpora ministerstva kultury a výnosy sbírek v minulých třech letech.