Česká a slovenská vláda společně jednají v Bratislavě

Členové české a slovenské vlády se v úterý dopoledne sešli v Bratislavě ke společnému jednání. Jde o v pořadí desátou mezivládní konzultaci obou zemí, podle úřadu slovenské vlády se měla zaměřit na diskusi o společných projektech a na další rozvoj vzájemné spolupráce. Premiéři Andrej Babiš (ANO) a Robert Fico (Smer) se již v úvodních projevech ohradili vůči výzvě německého kancléře Friedricha Merze k další finanční podpoře Ukrajiny.
„To, co dělá spolkový kancelář, je typické vydírání. A já to odmítám,“ řekl Fico na adresu Merze, který vyzval, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Berlín podle deníku Financial Times bez uvedené dohody hrozí zablokováním jednání o budoucím rozpočtu sedmadvacítky. Slovenský předseda vlády však zdůraznil, že jeho země má stejné právo veta jako Merz.
Podle Babiše kancléř asi zapomněl, že v návrhu unijního rozpočtu jsou také peníze pro Ukrajinu. Český ministerský předseda rovněž řekl, že státníci EU by už měli nominovat své zástupce, kteří budou za EU jednat o míru na Ukrajině. „Není možné, aby za nás vyjednávali Američané,“ uvedl Babiš. Obecně pak vyhrožování označil za nepřijatelné.
Česko, Slovensko a Maďarsko si vyjednaly výjimku už z garancí na půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou Ukrajině schválila EU. Kyjev ale již uvedl, že to nebude stačit, a schodek na příští rok odhadl zhruba na 70 miliard eur (1,7 bilionu korun). EU se zavázala pokrýt část tohoto schodku, konkrétně 45 miliard eur, zatím však není jasné, jakým způsobem prostředky zajistí. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko daly najevo, že nebudou poskytovat další finanční pomoc Kyjevu.
Babiš také řekl, že kolegům ze Slovenska, Maďarska a Polska poslal návrh dopisu, kterým chce dosáhnout posouzení dopadů systému emisních povolenek. Podle něj je potřeba nově zvážit jeho vliv na inflaci či konkurenceschopnost.
Schůzka Babiše a Fica navazuje na podobné setkání na zámku v Nové Horce na Novojičínsku z letošního března, kde státníci podepsali memorandum o prohloubení spolupráce. Oba kabinety tehdy obnovily společná jednání po třech letech.