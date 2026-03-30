SOUHRN: Zásadní události pondělí 30. března


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 30. března 2026.

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba čtvrtinu a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.

Tankovací pistole, ilustrační snímek


Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí tuzemským rafineriím od dubna 100 tisíc tun ropy ze svých nouzových rezerv, řekl po jednání kabinetu Andrej Babiš (ANO). Důvodem opatření je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. K situaci o cenách pohonných hmot se vláda znovu sejde ve čtvrtek. Předtím, ve středu, bude opět jednat s hlavními distributory. Ministerstvo financí bude dál analyzovat situaci, ve hře je i možnost snížit spotřební daň. Vláda připraví zastropování marží s palivy. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.

Brífink po jednání vlády


V případu požáru v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět lidí

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Informaci následně potvrdilo pražské vrchní státní zastupitelství. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.

Následky požáru v areálu zbrojní firmy LPP Holding v Pardubicích (20. března 2026)


EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico ji za to kritizoval

Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva. Uvedl to v pondělí slovenský premiér Robert Fico (Smer). Podle něj chce Komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku. Fico EK kritizoval rovněž za to, že dle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.

Slovenský premiér Robert Fico


Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šaráem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolková republika má dle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, většina do země přišla během uprchlické vlny v letech 2015 a 2016.

Friedrich Merz a Ahmad Šará na jednání v Berlíně


Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, dva lidi zabil na jihu Libanonu

Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Ve stejném regionu zasáhl izraelský letecký úder stanoviště libanonské armády, jeden voják zemřel a několik dalších bylo zraněno. Izraelská armáda v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.

Následky izraelského úderu na Bejrút (30. března 2026)
Španělsko uzavřelo vzdušný prostor pro všechny lety spojené s válkou proti Íránu
Americký vojenský letoun na základně Morón de la Frontera ve Španělsku (snímek je ze srpna 2021)
Íránské drony poškodily radarový letoun amerického letectva, píše BBC
E3 Sentry, ilustrační snímek


Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.

Brífink s primátorem Karviné Janem Wolfem


Astronaut prozradil, že na ISS ztratil krátce schopnost mluvit

Astronaut Mike Fincke promluvil o tom, proč NASA vůbec poprvé provedla lékařskou evakuaci z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). A uvedl, že lékaři stále nevědí, co mu indispozici v podobě ztráty řeči přivodilo.

Mike Fincke

Šéfredaktoři vyzvali Babiše a další politiky k respektování kritické novinařiny

Více než dvacet českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Svobodná a nezávislá média označili za nezbytnou součástí každé demokratické společnosti, zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést.
VideoBořit fungující veřejnoprávní média nedává smysl, míní experti

Posuzovat veřejnoprávní média podle toho, jestli je potřebujeme, je chybou, míní novinář a zakladatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff. Správnou otázkou je, zda je společnost využívá a důvěřuje jim, myslí si. Podle novináře a bývalého ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Davida Klimeše z výzkumů vyplývá, že většina Čechů České televizi a Českému rozhlasu věří. Obě instituce je jednodušší zlepšit a lépe je definovat než rušit a vymýšlet alternativy, říká. Odborník na komunikaci Jan Dobrovský se domnívá, že ztráta svobody by veřejnoprávní média stála jejich smysl. Poplatky považuje za zástupný důvod pro politické uchopení moci. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
Rozsudek nad Metou a Googlem otevírá dveře. A připomíná tabákový průmysl

Společnosti Meta a Google podle rozhodnutí soudu věděly, že jejich platformy představují riziko pro mladistvé. A mohou u nich způsobit závislost na aplikacích jako Instagram nebo YouTube. Porota v Los Angeles za to přiznala v přelomovém verdiktu ženě odškodné v celkové výši šest milionů dolarů. Technologičtí giganti se proti rozsudku odvolají.
