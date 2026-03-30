SOUHRN: Zásadní události pondělí 30. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 30. března 2026.
Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka
Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba čtvrtinu a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.
Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv
Stát půjčí tuzemským rafineriím od dubna 100 tisíc tun ropy ze svých nouzových rezerv, řekl po jednání kabinetu Andrej Babiš (ANO). Důvodem opatření je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. K situaci o cenách pohonných hmot se vláda znovu sejde ve čtvrtek. Předtím, ve středu, bude opět jednat s hlavními distributory. Ministerstvo financí bude dál analyzovat situaci, ve hře je i možnost snížit spotřební daň. Vláda připraví zastropování marží s palivy. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
V případu požáru v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět lidí
V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Informaci následně potvrdilo pražské vrchní státní zastupitelství. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico ji za to kritizoval
Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva. Uvedl to v pondělí slovenský premiér Robert Fico (Smer). Podle něj chce Komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku. Fico EK kritizoval rovněž za to, že dle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.
Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz
Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šaráem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolková republika má dle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, většina do země přišla během uprchlické vlny v letech 2015 a 2016.
Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, dva lidi zabil na jihu Libanonu
Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Ve stejném regionu zasáhl izraelský letecký úder stanoviště libanonské armády, jeden voják zemřel a několik dalších bylo zraněno. Izraelská armáda v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.
Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu
Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
Astronaut prozradil, že na ISS ztratil krátce schopnost mluvit
Astronaut Mike Fincke promluvil o tom, proč NASA vůbec poprvé provedla lékařskou evakuaci z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). A uvedl, že lékaři stále nevědí, co mu indispozici v podobě ztráty řeči přivodilo.