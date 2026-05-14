Na D1 stojí kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy utvořila kolona kamionů přesahující padesát kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu, uvedlo na sociální síti X Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Provoz podle ŘSD zkomplikovala i nehoda.
„Ve 14:00 navíc došlo na 194 kilometru směrem na Ostravu k nehodě osobního a nákladního vozidla, její následky byly rychle odstraněny,“ uvedlo ŘSD.
Podle dálničních webových kamer je kolona místy přerušovaná. Nákladní vozy stojí v pravém jízdním pruhu, levý jízdní pruh by měl být volnější. Kolony kamionů především ve čtvrtek a v pátek od Prahy ve směru na Brno nejsou ničím neobvyklým, nebývají ale tak dlouhé. Ve směru na Brno zase takto stávají kamiony v pondělí a v úterý z druhé strany od Vyškova.