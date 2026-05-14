Ústava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

Sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem řekl, že dolní parlamentní komora nemá mandát, aby se ke sjezdu takovýmto způsobem stavěla. „Ústava garantuje právo shromažďovací jako základní lidské svobody,“ vysvětlil Jurečka. Všechny podstatné argumenty k tomuto tématu podle něj už opozice sdělila minulý týden. Absurdní mu přijde, že sněmovní schůze byla nazvána „stanovisko vládní koalice vůči setkání sudetských Němců v Brně“. „Já nejsem vládní poslanec,“ vysvětlil, proč poslanci jeho strany během hlasování odešli ze sálu.

Na D1 se utvořila kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy utvořila kolona kamionů přesahující padesát kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu, uvedlo na sociální síti X Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Provoz podle ŘSD zkomplikovala i nehoda. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala před 18:30 řekl, že od 168. kilometru po Brno je doprava relativně plynulá a situace by se mohla uklidnit okolo 20:00.
Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořicích účtů.
Na Jičínsku hoří bateriové úložiště, hasiči varují před zplodinami

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Odborníci měří koncentrace v ovzduší, informovali hasiči na sociální síti X. Hoří baterie v kontejnerovém skladu o délce přibližně čtyři krát deset metrů. Nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16, před 16:00 hasiči uvedli, že se už nešíří.
Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Sněmovna ve čtvrtek odpoledne přijala vládní usnesení, které odmítá konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Text vyzval organizátory akce, aby od jejího konání ustoupili, což zástupci pořadatelských organizací odmítli. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem: „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů.
Policisté znají totožnost všech mužů, kteří v derby napadli brankáře Sparty

Pražská policie už ztotožnila všechny muže, kteří v sobotním derby mezi Slavií a Spartou napadli sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Zatím nikoho neobvinila. České televizi to sdělila mluvčí policie Eva Kropáčová. Napadení gólmana policie prověřuje pro podezření z výtržnictví, zabývá se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu.
KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
