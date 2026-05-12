Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24, Nature

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.

Vědecké časopisy The Cell a The Lancet patří mezi ty nejprestižnější na světě. Jsou to ale jen dva z tisíců dalších, které vydává společnost Elsevier. Toto nizozemské nakladatelství patří ve vědě k naprosté špičce: Elsevier vydává ročně přes půl milionu článků ve 2500 časopisech, jeho archivy obsahují přes sedmnáct milionů dokumentů a čtyřicet tisíc elektronických knih. Ročně si lidé a instituce stáhnout nějakou studii asi miliardkrát.

A právě tato firma se nyní rozhodla, že se připojí k hromadné žalobě podané 5. května proti technologické společnosti Meta a jejímu generálnímu řediteli Marku Zuckerbergovi u soudu v jižním obvodu New Yorku. Mezi žalobci jsou kromě Elsevieru i další knižní vydavatelské giganty Hachette a Macmillan či americký autor beletrie a právník Scott Turow. Obsahem žaloby je, že společnost Meta získala a reprodukovala díla chráněná autorskými právy při vývoji své umělé inteligence Llama.

TEST: Jak si umělé inteligence poradí s rozeznáním falešné fotografie?
Falešná fotografie vytvořená umělou inteligencí, která má zachycovat sestřelení amerického letounu v Íránu

„Tento případ je první žalobou v oblasti umělé inteligence podanou velkými nakladatelstvími, která mají co říci o flagrantním porušování svých práv ze strany Mety,“ uvedla Asociace amerických vydavatelů.

Důkazy jsou dle žalovatele ukryté v e-mailech

Jde o další případ, kdy se velcí vydavatelé soudní cestou brání tomu, že se velké jazykové modely učí na jejich obsahu, aniž by za to platily. Většinou zatím došlo k mimosoudnímu vyrovnání, ale neexistuje řádný precedens ohledně toho, jestli je legální používat díla chráněná autorskými právy k trénování AI.

„Firmy zabývající se umělou inteligencí jsou ohledně svých trénovacích dat opatrné, obecně se předpokládá, že součástí miliard webových stránek, na kterých byly modely trénovány, byly jak zamčené výzkumné články, tak i ty s otevřeným přístupem,“ popisuje jádro sporu odborný časopis Nature.

AI skočily na falešné studie. Šířily varování před neexistující nemocí
Ilustrační foto

Meta podle Elsevieru pro trénink Llamy využila datový soubor Common Crawl, což je vzorek miliard webových stránek vytvořený prohledáváním internetu, jenž podle žalobců pravděpodobně obsahoval neautorizované kopie děl chráněných autorskými právy, jako jsou vědecké abstrakty a články ukryté za paywallem.

Vydavatel se pokusí také dokázat, že Meta stahovala další jeho články, studie a jiný obsah pomocí různých cest, jako jsou takzvané torrenty, úložiště, kontroverzní server Sci-Hub a další podobné služby – vždy bez ohledu na autorská práva. Důkazy, které chce vydavatel u soudu představit, mají vycházet z e-mailů zaměstnanců společnosti Meta.

Obrana postavená na etice

Meta se rozhodla, že bude „proti této žalobě agresivně bojovat“. Podle Nature se chce bránit tím, že trénování na dokumentech chráněných autorskými právy představuje „fair use“ neboli řádné užití, což je výjimka z autorského práva.

„Umělá inteligence pohání transformativní inovace, produktivitu a kreativitu jednotlivců i firem a soudy správně shledaly, že trénování umělé inteligence na materiálu chráněném autorskými právy lze kvalifikovat jako fair use,“ je přesvědčena společnost.

Velké banky začaly využívat umělou inteligenci k přeměně světa financí
Umělá inteligence

Zatím tento způsob obrany fungoval – americké soudy přistoupily na to, že způsob, jakým AI firmy využívají materiál chráněný autorským právem, je „transformativní“, což umožňuje chápat jeho využití jako řádné.

Už loni ale soudci ve dvou rozsudcích upozornili, že pokud by takové chování mělo negativní dopad na trh s produkty žalujících společností, řádné užití by nemuselo platit.

K čemu potřebují AI vědecké studie

Vědecké studie a odborné knihy jsou pro společnosti vyvíjející velké jazykové modely doslova poklad. Obsahují kvalitní informace, které jsou ověřené, pravdivé a nové, takže představují vynikající materiál, na němž mohou velké jazykové modely trénovat.

Vydavatelé by rádi s technologickými společnostmi uzavírali smlouvy o prodeji nebo využívání takových dat – problém pro ně představuje fakt, že se některé firmy pokoušejí komerční řešení obcházet.

Hrozba nasazení umělé inteligence proti člověku sílí. Logika války vede k jejímu využití v bojích na Ukrajině
Ruský dron Lancet

Výběr redakce

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

12:39Aktualizovánopřed 9 mminutami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 32 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 4 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 8 hhodinami
Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

před 8 hhodinami
Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
před 30 mminutami

Biologové po půl století odhalili „vývrtkového vraha“ tuleních mláďat

Celé desítky let vědci nacházeli na plážích po celém světě podivně poškozená těla mrtvých tuleňat. Předpokládali, že viníkem jsou lodní šrouby nebo agresivní žraloci, ale chyběly jim důkazy. Nyní popsali, že ve skutečnosti je zabíjí samci tuleňů.
před 1 hhodinou

Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva

Během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin. Je to zhruba dvojnásobek nedávného průměru pro toto období. Tento nárůst je součástí širšího trendu oteplování Země, v jehož rámci teploty mořské hladiny dosahují téměř rekordních maxim, arktický mořský led se nachází na historických minimech a dochází k rekordním vlnám veder a suchům. „Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší,“ uvedli zástupci vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) v nové zprávě.
před 2 hhodinami

V Keni navrací do místních lesů vzácný druh antilopy, zásadně přispělo Česko

Bongo horský se stal duchem lesa. Toto kriticky ohrožené zvíře ochránci přírody v Keni pomalu navracejí zpět do volné přírody ve snaze zvýšit počty této vzácné antilopy, která je původním druhem místních lesů, informuje agentura AP.
před 4 hhodinami

Tisíce svinek „v tanci smrti“. Izraelci popsali důsledky světelného znečištění

Nově instalované lampy na Golanských výšinách způsobují proměny chování drobných korýšů, kteří žijí normálně pod kameny. Místo toho nyní v noci tyto bezpečné úkryty opouštějí a vydávají se kroužit celé hodiny kolem světel.
před 23 hhodinami

Není hantavirus jako hantavirus. Některé druhy jsou i v tuzemsku

Obavy z hantaviru se šíří Evropou kvůli událostem na výletní lodi, kde se tento virus rozšířil a nejméně tři osoby připravil o život. Počet nakažených virem s vysokou smrtností od té doby dále roste. Tito vnitrobuněční parazité se vyskytují i v Česku, jen nejsou ani zdaleka tak nebezpeční jako jejich příbuzní z výletního plavidla.
včera v 12:48

Většina opalovacích krémů škodí korálům. Věda radí, co s tím

Pokaždé, když si jdete zaplavat, zůstane po vás v moři trocha ochranného krému proti slunci. Během rekreačních vodních aktivit se spláchne odhadem čtvrtina naneseného opalovacího krému, kterého se jen v oblastech korálových útesů uvolní zhruba pět tisíc tun ročně. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Environmental Health Perspectives, píše agentura AP.
včera v 10:08

Sněhová kalamita v květnu. Před sedmdesáti lety napadly desítky centimetrů sněhu

Letošní květen zatím přináší převážně teplotně nadprůměrné dny a sníh roztál během uplynulého týdne už i v Krkonoších. To před 73 lety byla situace dramaticky odlišná – ledoví muži tehdy sice dorazili o pár dnů dříve, ale s o to větší intenzitou, a dokonce s sebou přinesli i sněhovou kalamitu. Šlo o mimořádně silné ochlazení s mrazy, sněžením i v nížinách a rozsáhlými škodami na vegetaci a zemědělství.
9. 5. 2026
Načítání...