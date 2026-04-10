TEST: Jak si umělé inteligence poradí s rozeznáním falešné fotografie?


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24

Fotografie, ty pravé i falešné, se staly v současné době jednou z nejsilnějších zbraní informační a dezinformační války. Jak dobře je umí rozpoznat současné modely umělých inteligencí (AI), se pokusila ověřit vědecká redakce ČT24.

Od doby, kdy asi před třemi roky vznikly umělé inteligence schopné vytvářet realistické falešné fotografie, je veřejný prostor sociálních sítí zaplněný tímto podvodným obsahem. Používají ho nejen manipulátoři, podvodníci a dezinformátoři, ale často také vlády pro propagandu a samozřejmě i vtipálkové, kteří se jen pokoušejí na internetu o humor.

Problém je, že tento obsah je v současné době mnohdy už tak kvalitní, že se dá jen těžko rozeznat od pravého. Vědecká redakce nedávno otestovala několik veřejně dostupných nástrojů, které se dají na ověřování pravosti fotografií a videa využít – výsledky nebyly pro tyto programy, jež jsou dostupné zdarma, úplně lichotivé:

Falešný snímek vytvořený umělou inteligencí

Ale co využít metodu, které hasiči říkají „boj ohněm proti ohni“? V tomto případě tedy zkusit, jak umělé inteligence rozpoznají obsah vytvořený jinými umělými inteligencemi? Test v tomto případě proběhl také na modelech, které jsou zdarma dostupné široké veřejnosti, a to na čtyřech základních verzích AI, jež jsou v současné době v Evropě nejpoužívanější: ChatGPT, Gemini, Grok a Claude.

Experiment

V pokusu dostaly všechny tyto AI za úkol prozkoumat deset pravých fotografií stažených z profesionálních databank Pixabay a Reuters a deset falešných obrázků vytvořených různými modely umělých inteligencí. Tři z nich se týkaly mise Artemis II k Měsíci, tři konfliktu na Blízkém východě a poslední čtyři byly nejrůznější snímky běžných předmětů nebo zvířat.

Podívejte se, jak pokus dopadl:

AI byly při analýze velmi úspěšné, Grok neudělal dokonce ani jedinou chybu. Obecně platilo, že pokud byl snímek vybavený vodoznakem označujícím dílo AI (například fotografie 3), tak ho umělá inteligence vždy bez problémů popsala a upozornila na něj. Všimla si ho dokonce, i když byla jeho většina oříznutá v grafickém programu a z vodoznaku zbylo jenom torzo.

Všechny čtyři modely používaly logické uvažování, kdy upozorňovaly na možné problémy s falešnými snímky. Model Claude rozpoznal falešný snímek kytary vytvořený pomocí AI touto úvahou:

Vysvětlení nepravosti snímku
Zdroj: Claude

U těch pravých AI naopak vyzdvihovaly vlastnosti, jako je realistické osvětlení, zpravodajský styl nebo snímky porovnávaly s ověřitelnými informacemi o předmětech na snímku. Například u fotografie kytary model Claude uvažoval takhle:

Jak AI Claude hodnotila pravost fotografie kytary
Zdroj: Claude

Model Grok si vedl lépe než jiné modely v celé řadě ohledů. Například si jako jediný všiml, že zadané fotografie určené k analýze jsou vždy pojmenované True (pravá) a False (falešná), takže správně usoudil, že by toto označení mohlo odpovídat pravdě. V další analýze proto musel pracovat s omezením, že toto pojmenování může být nepravdivé, a že na něj proto nemá brát ohled.

Grok vítězí i ve videu

Další část testu se týkala videa, tentokrát jen tří pravdivých a tří falešných. Žádný z modelů neměl problém s rozpoznáním pravých videí, která pocházela z videodatabáze agentury Reuters. Jako větší oříšek se ukázala videa falešná, zejména ta, která kombinovala záběry pravé a vytvořené umělou inteligencí.

Tam opět skvěle zafungoval Grok, který obsah analyzoval současně nejrychleji, ale také nejdetailněji, kdy si sám dohledal osoby na videu, zkoušel mezi nimi dohledávat vztahy v reálném životě a dokázal tak zpochybnit, že by se kdy mohly setkat.

Všechny čtyři testované modely se dokázaly velmi dobře orientovat ve fyzikálních vlastnostech na videu, všechny například označily za nemožné letové vlastnosti bombardéru na íránském propagačním videu.

Jak se ptát

Obecně platilo, že nejlepší bylo ptát se přímo a neutrálně – tedy jestli je daný snímek pravý, nebo vytvořený pomocí AI. Pokud otázka byla formulovaná spíše stylem „najdi mi důkazy, že je fotografie pravá/falešná“, tak se umělá inteligence snažila vyjít otázce vstříc a přesnost odpovědí byla menší.

Největší problém mají současné AI u fotografií, které jsou vysoce stylizované – týká se to hlavně studiových fotografií, které jsou špičkově nasvícené a digitálně upravené, a tak opravdu připomínají dílo umělé inteligence a algoritmus je nedokáže vyhodnotit. Podobné tomu je třeba u pravé fotografie stíhačky, která působí jako z videohry a AI tak mate.

Celkově se dá říci, že současné bezplatně dostupné modely jsou v rozpoznávání pravých a falešných fotografií velmi úspěšné, rozhodně se na ně ale nedá zatím spolehnout stoprocentně. Pokud chce někdo tyto aplikace využívat pro ověřování fotografií, vždy je lepší využít více modelů současně a porovnat nejen jejich výsledky, ale také uvažování.

Výběr redakce

Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu" spojenou se smrtí Matthewa Perryho

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

Tchajwanská opozice navštívila Čínu, k jednání ale podle vlády nemá mandát

Aktuálně z rubriky Věda

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
před 18 hhodinami

Vědci začali na poli u Olomouce testovat geneticky upravený ječmen

Dvě nové, geneticky upravené linie ječmene ve středu vědci vyseli na pokusném poli v okrajové části Olomouce, aby ověřili, jak se modifikace vlastností této obilniny projeví v běžných podmínkách mimo laboratoř. Výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.
před 19 hhodinami

Němečtí vědci objevili u Antarktidy zatím nepopsaný ostrov

Mezinárodní expedice ve Weddellově moři v antarktické oblasti objevila ostrov, který dosud nebyl uveden na žádných mapách. Oznámil to bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.
před 21 hhodinami

Komáři v Jižní Americe se geneticky adaptují na insekticidy

Komáři v Jižní Americe se vyvíjejí tak, aby se vyhnuli účinkům insekticidů, varují vědci v nové studii, která vyšla v odborném žurnálu Science. Mohlo by to podle nich mít znepokojivé důsledky pro šíření malárie nejen v této části světa.
8. 4. 2026

OBRAZEM: Měsíc, jak ho lidstvo dosud nevidělo

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila další nové snímky povrchu Měsíce. Jsou na nich vidět detaily mnoha důležitých geologických prvků na této přirozené družici Země, které teď budou astronomové studovat.
8. 4. 2026

Čeští vědci umí převádět pohyby lidí na návod pro roboty

Převést lidský pohyb do přesného návodu pro robota a vyhnout se tak náročnému a drahému programování je cílem českých inženýrů, kteří tímto způsobem učí roboty v průmyslovém prostředí.
8. 4. 2026

OBRAZEM: Kosmická loď Orion pořídila fascinující snímky

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila v úterý nové snímky mise Artemis II, která absolvovala let kolem Měsíce a už se vrací zpátky k Zemi. Ukazují nejen samotný Měsíc, ale také Zemi a doplňují předešlé fotografie pořízené během letu k Měsíci.
7. 4. 2026
Načítání...