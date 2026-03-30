V případu požáru v Pardubicích bylo podle Metnara zadrženo celkem pět lidí


30. 3. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.

„Pachatelů na místě bylo daleko více. V průběhu času se podařilo zadržet i další osoby. Dnes z toho většího počtu útočníků na místě máme zadrženo pět osob,“ prohlásil Metnar na společné tiskové konferenci se slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) k preventivní bezpečnostní akci Slovenska proti nelegální migraci.

Metnar zároveň poděkoval Slovensku za zadržení jedné podezřelé osoby v uvedeném případu požáru v Pardubicích, který česká policie vyšetřuje jako teroristický útok.

Z dřívějšího vyjádření českého policejního prezidia vyplynulo, že na Slovensku byla zadržena americká občanka. Bratislavský soud ji minulý týden poslal do vazby v rámci vydávacího řízení, ve kterém se rozhodne o jejím předání českým úřadům.

Okresní soud v Pardubicích

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

před 10 mminutami
Íránské drony poškodily radarový letoun amerického letectva, píše BBC

před 1 hhodinou
Vláda se bude zabývat možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

03:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Kreml verbuje už i mezi univerzitními studenty. Cílí na ty se špatným prospěchem

před 5 hhodinami
Orbánova vláda v datech: v HDP na hlavu Maďarsko předskočilo Slováky, svobody ubývá

před 6 hhodinami
Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu" na jihu Libanonu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
České vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

před 17 hhodinami

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.
před 10 mminutami

13:17Aktualizovánopřed 17 mminutami

Vláda se bude zabývat možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

Růst cen pohonných hmot a kroky k jejich poklesu budou v pondělí hlavním tématem vlády Andreje Babiše (ANO). Na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami. Babiš ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
03:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali sto dní vlády Andreje Babiše

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sto dní vlády Andreje Babiše (ANO), financování veřejnoprávních médií a politiku kabinetu vůči neziskovým organizacím. Tématem byl také konflikt na Blízkém východě a jeho důsledky nebo korupce v českém fotbalu. Pozvání přijali novinář z Deníku N Filip Titlbach, spisovatelka, bývalá politička a manažerka Adriana Krnáčová, herec a moderátor Jan Antonín Duchoslav, mediální expertka Libuše Šmuclerová a ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek. Debatou provázela Klára Radilová.
před 3 hhodinami

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Muž podezřelý z činu se zastřelil

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Čech podezřelý ze zločinu se podle serveru Última Hora zastřelil, podle dřívější informace místního serveru ABC byl na útěku a pátrala po něm policie. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Přes čínský e-shop nakoupili dva ze tří Čechů, vede tržiště Temu

Druhá největší ekonomika světa, Čína, se z globální výrobny stává postupně také obchodní a technologickou velmocí. Tohoto boomu využívají i čeští zákazníci. Z průzkumu agentury STEM/MARK pro pořad České televize Bilance vyplývá mimo jiné to, že 65 procent dotázaných někdy nakoupilo přes čínský internetový obchod a čínskou elektroniku využívá 57 procent lidí.
před 5 hhodinami

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec. Portál Kairn.com, který o tom v noci na pondělí informoval, napsal, že neštěstí se stalo v pátek 27. března. Uvedl také, že pád nebyl Čechova chyba, ale že se zlomily šrouby pevného jisticího bodu na skále.
před 9 hhodinami

Šéfredaktoři vyzvali Babiše a další politiky k respektování kritické novinařiny

Více než dvacet českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Svobodná a nezávislá média označili za nezbytnou součástí každé demokratické společnosti, zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést.
před 15 hhodinami
