V případu požáru v Pardubicích bylo podle Metnara zadrženo celkem pět lidí

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
„Pachatelů na místě bylo daleko více. V průběhu času se podařilo zadržet i další osoby. Dnes z toho většího počtu útočníků na místě máme zadrženo pět osob,“ prohlásil Metnar na společné tiskové konferenci se slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) k preventivní bezpečnostní akci Slovenska proti nelegální migraci.
Metnar zároveň poděkoval Slovensku za zadržení jedné podezřelé osoby v uvedeném případu požáru v Pardubicích, který česká policie vyšetřuje jako teroristický útok.
Z dřívějšího vyjádření českého policejního prezidia vyplynulo, že na Slovensku byla zadržena americká občanka. Bratislavský soud ji minulý týden poslal do vazby v rámci vydávacího řízení, ve kterém se rozhodne o jejím předání českým úřadům.