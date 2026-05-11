SOUHRN: Zásadní události pondělí 11. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 11. května 2026.
Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi
Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na níž nákaza propukla. V pondělí to podle agentur uvedla francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. USA hovoří o dvou možných případech. Zbývající cestující z lodi budou ještě v pondělí přepraveni společným letem do Nizozemska.
Podle Trumpa je íránská odpověď na návrh na ukončení války absolutně nepřijatelná
Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Írán v ní podle médií zdůraznil nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí. Podle prezidenta USA Donalda Trumpa je odpověď absolutně nepřijatelná. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem příměří.
Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček
Policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení sparťanského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministerstvo vnitra zahájí se Slavií správní řízení. V reakci na výtržnosti vznikne pracovní skupina při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví.
EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky
Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar sankce odmítl, podle něj Izrael bude pokračovat v podpoře osadníků.
Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO
Bývalý velvyslanec ČR při Severoatlantické alianci (NATO) Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování v pondělí schválila vláda, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Že se Landovský zmocněncem stane, oznámil předseda vlády už před týdnem v televizi Nova. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči Alianci, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš
O novém náčelníkovi generálního štábu by vláda mohla mít jasno do pátku, řekl po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Vybírat budou ze čtyř kandidátů, konkrétní jména zatím nikdo z vlády neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) měl původně s předsedou vlády o dalším šéfovi české armády jednat v pondělí. Podle Babiše to ale nestihli, protože na společné schůzce s novým zmocněncem pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakubem Landovským mluvili o strategii výdajů.
Většina opalovacích krémů škodí korálům. Věda radí, co s tím
Pokaždé, když si jdete zaplavat, zůstane po vás v moři trocha ochranného krému proti slunci. Během rekreačních vodních aktivit se spláchne odhadem čtvrtina naneseného opalovacího krému, kterého se jen v oblastech korálových útesů uvolní zhruba pět tisíc tun ročně. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Environmental Health Perspectives, píše agentura AP.