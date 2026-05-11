Zůna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude v pondělí jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou čtyři, jména Zůna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil již na konci dubna, konkrétní jména zná i Babiš.
„Návrhy jsou výstupem z jednání se současným náčelníkem generálního štábu. V pondělí o tom budeme jednat s premiérem, který následně návrh donese prezidentovi,“ řekl Zůna v pátek. Podle něj tradičně šéfové armády „rotují“ k 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července.
Pavel novinářům sdělil, že na pátečním jednání s Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu nemluvili. „Je potřeba tu záležitost probrat v budoucnu i se všemi dotčenými. Všechna jména splňují požadavky, někdo více, někdo méně a domluvili jsme se na nějakém pořadí, on (Zůna) to tak bude prezentovat premiérovi, který pak představí konkrétní návrh,“ řekl Pavel novinářům. Dodal, že pokud kandidát splňuje kritéria, nemá důvod návrh neakceptovat.
Mezi jmény, o kterých podle dřívějších informací ČT členové vlády uvažují, jsou současný první zástupce náčelníka Miroslav Hlaváč, velitel vzdušných sil Petr Čepelka, šéf velitelství pro operace Václav Vlček a velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Funkční období trvá obvykle čtyři roky. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident republiky na návrh vlády.