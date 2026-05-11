Zůna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude v pondělí jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou čtyři, jména Zůna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil již na konci dubna, konkrétní jména zná i Babiš.

„Návrhy jsou výstupem z jednání se současným náčelníkem generálního štábu. V pondělí o tom budeme jednat s premiérem, který následně návrh donese prezidentovi,“ řekl Zůna v pátek. Podle něj tradičně šéfové armády „rotují“ k 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července.

Pavel novinářům sdělil, že na pátečním jednání s Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu nemluvili. „Je potřeba tu záležitost probrat v budoucnu i se všemi dotčenými. Všechna jména splňují požadavky, někdo více, někdo méně a domluvili jsme se na nějakém pořadí, on (Zůna) to tak bude prezentovat premiérovi, který pak představí konkrétní návrh,“ řekl Pavel novinářům. Dodal, že pokud kandidát splňuje kritéria, nemá důvod návrh neakceptovat.

Mezi jmény, o kterých podle dřívějších informací ČT členové vlády uvažují, jsou současný první zástupce náčelníka Miroslav Hlaváč, velitel vzdušných sil Petr Čepelka, šéf velitelství pro operace Václav Vlček a velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.

Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.

Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Funkční období trvá obvykle čtyři roky. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident republiky na návrh vlády.

VideoStart stavební sezony provází dražší materiály a čekání

Stavební sezona se naplno rozjíždí, stavebníci ale musí počítat s rostoucími náklady na dopravu i materiál. Někteří se proto předzásobují za výhodnější zimní ceny, čímž ale prodlužují dodací lhůty. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy – asfaltové pásy, plasty nebo izolace a dražší je i hliník a železo. Například fasádní polystyren zdražil až o 65 procent a čeká se na něj dva týdny. Česká stavební produkce ale podle dat stoupá – v prvním čtvrtletí meziročně o 3,4 procenta. Úřady za první tři měsíce roku vydaly skoro 14,5 tisíce stavebních povolení, o sedm procent víc než před rokem. V novém roce pak začala výstavba skoro deseti tisíc nových bytů, což znamená meziroční nárůst bezmála sedmnáct procent.
Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje

Přezbrojení dělostřelectva české armády se komplikuje. Výroba a dodávky nových děl Caesar mají totiž zpoždění. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl České televizi, že v současné chvíli není jasné, kdy k jejich převzetí dojde. Vojáci je přitom měli přebírat od dubna. Nepodařilo se zatím odstranit všechny nedostatky. Česko už zaplatilo na zálohách přes sedm miliard, tedy většinu ceny.
Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

Ligová fotbalová asociace (LFA) zahájila s fotbalovou Slavií disciplinární řízení kvůli sobotnímu nedohranému derby, při kterém na hřiště vběhli fanoušci. Vršovický klub už oznámil, že do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí kotel jeho nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního utkání vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
VideoObsluha dluhu dramaticky poroste a vláda o reformách nemluví, varují exministři

„Vláda a premiér spoléhají, že (státní) dluh je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízký, ale tempo nárůstu je zdrcující,“ řekl v Nedělní debatě bývalý ministr financí Ivan Pilip. Tento vývoj podle něj do budoucna vytěsní prostor pro další útraty, který už je nyní kvůli vysokému podílu mandatorních výdajů minimální. Taktéž bývalý šéf stejného resortu Ivan Pilný se domnívá, že problematická je v současnosti struktura daní. „Je tam spousta otázek, které by se měly řešit hlubší reformou,“ vyjádřil se s tím, že ke změnám chybí vůle. Totéž naznačil další exministr financí Miroslav Kalousek, podle něhož je potřeba zasáhnout i do mandatorních výdajů. „Nemůžete mít všechno a málo platit. Stali jsme se nárokovou společností,“ komentoval. Diskusi moderoval Martin Řezníček.
Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

Sjezd sudetských Němců, který se má uskutečnit v Brně, je podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) „otevíráním starých ran“. Podle předsedy ODS Martina Kupky program Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) naopak směřuje ke smíření, které je podle něj potřeba podporovat. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že jeho strana patrně podpoří sněmovní rezoluci proti konání sjezdu. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel varoval, že by takové usnesení vyslalo špatný diplomatický signál. V Nedělní debatě moderované Martinem Řezníčkem se hosté věnovali také slovníku některých politiků a zastoupení Česka na summitu NATO.
ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

Podle dubnového volebního modelu roku 2026 by s přehledem vyhrálo volby hnutí ANO. Oproti březnovému modelu si však pohoršilo o dva procentní body, uvádí agentura Kantar CZ. Další subjekty následují s velkým odstupem, druhé místo si udrželo hnutí STAN. Motoristé se pohybují na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do sněmovny. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
VideoPříliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

Příliv zahraničních investic do Česka v posledních letech zpomaluje. Důvodem je podle některých expertů například nedostatek připravených lokalit nebo zdlouhavé povolování. „Dá se říct, že Česko je v současné chvíli obětí svého úspěchu tím, že bylo dlouho lídrem v lákání přímých zahraničních investic – tak se zaplnila velká část připravených městských průmyslových zón a klesla míra nezaměstnanosti. (...) To vytváří určité prostředí pro to, aby se velcí investoři podívali jinam,“ uvedl v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Milanem Brunclíkem ředitel odboru investic a zahraničních aktivit z CzechInvest René Samek. Podle čestného předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI Kamila Blažka Česko „usnulo na vavřínech“ a na tento vývoj dostatečně nereagovalo – nepokračovalo se dle něj například v rozvoji ploch určených k podnikání.
