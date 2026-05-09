SOUHRN: Zásadní události soboty 9. května


před 40 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 9. května 2026.

Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Kreml obvykle na Den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé, letos však na Rudém náměstí kvůli „operační situaci“ chyběla pozemní vojenská technika. Dle médií byla akce dokonce nejtlumenější za poslední roky. V rusko-ukrajinském konfliktu platí třídenní příměří, dle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové ale na frontě příliš patrné není.

Magyar se stal maďarským premiérem

Péter Magyar je novým premiérem Maďarska. Zákonodárci ho zvolili na ustavujícím zasedání nového parlamentu, který vzešel z dubnových voleb. V nich drtivě zvítězila středopravicová strana Tisza, jejímž je Magyar šéfem. Dosavadní národně konzervativní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po šestnácti letech vlády a dříve řekl, že se vzdá svého poslaneckého mandátu.

Izrael zaútočil na jihu Libanonu i u Bejrútu

Izraelský úder na jihu Libanonu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo podle agentury AFP ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Izraelská armáda udeřila na několik cílů u hlavního města. Při jednom z nich zahynuli další tři lidé, uvedla libanonská média. Šíitské hnutí Hizballáh také oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.

Sněhová kalamita v květnu. Před sedmdesáti lety napadly desítky centimetrů sněhu

Letošní květen zatím přináší převážně teplotně nadprůměrné dny a sníh roztál během uplynulého týdne už i v Krkonoších. To před 73 lety byla situace dramaticky odlišná – ledoví muži tehdy sice dorazili o pár dnů dříve, ale s o to větší intenzitou, a dokonce s sebou přinesli i sněhovou kalamitu. Šlo o mimořádně silné ochlazení s mrazy, sněžením i v nížinách a rozsáhlými škodami na vegetaci a zemědělství.

Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu ČT Na dosah

Moderátor Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu Na dosah. Vysílat ho bude Česká televize (ČT) jednou za měsíc z různých koutů republiky. Tvořit ho budou mimo jiné diváci přímo na místě i přes sociální sítě. Formát tak nabídne propojení televizní debaty s odborníky a dalšími významnými osobnostmi různých oborů s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti. První díl na téma Budoucnost medicíny nabídne živě ČT24 v úterý 19. května od 20:05 hodin.
5. 5. 2026

Maďarská rozvědka o mně sedm měsíců věděla všechno, říká novinář Panyi

Investigativní novinář Szabolcs Panyi, který rozkryl vazby vlády v Budapešti na Moskvu, poskytl pro pořad Newsroom ČT24 rozhovor, v němž přibližuje metody tlaku vlády Viktora Orbána. Věří, že politická změna v Maďarsku přinese konec éry státem řízené propagandy a odhalí hloubku ruského zásahu do chodu státu. V rozhovoru, který s ním vedla Jana Ďuďáková, hovořil také o špionážním softwaru Pegasus, trestním oznámení i nálepce zrádce v maďarských médiích.
5. 5. 2026
