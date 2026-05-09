SOUHRN: Zásadní události soboty 9. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 9. května 2026.
Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny
Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Kreml obvykle na Den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé, letos však na Rudém náměstí kvůli „operační situaci“ chyběla pozemní vojenská technika. Dle médií byla akce dokonce nejtlumenější za poslední roky. V rusko-ukrajinském konfliktu platí třídenní příměří, dle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové ale na frontě příliš patrné není.
Magyar se stal maďarským premiérem
Péter Magyar je novým premiérem Maďarska. Zákonodárci ho zvolili na ustavujícím zasedání nového parlamentu, který vzešel z dubnových voleb. V nich drtivě zvítězila středopravicová strana Tisza, jejímž je Magyar šéfem. Dosavadní národně konzervativní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po šestnácti letech vlády a dříve řekl, že se vzdá svého poslaneckého mandátu.
Izrael zaútočil na jihu Libanonu i u Bejrútu
Izraelský úder na jihu Libanonu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo podle agentury AFP ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Izraelská armáda udeřila na několik cílů u hlavního města. Při jednom z nich zahynuli další tři lidé, uvedla libanonská média. Šíitské hnutí Hizballáh také oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.
Sněhová kalamita v květnu. Před sedmdesáti lety napadly desítky centimetrů sněhu
Letošní květen zatím přináší převážně teplotně nadprůměrné dny a sníh roztál během uplynulého týdne už i v Krkonoších. To před 73 lety byla situace dramaticky odlišná – ledoví muži tehdy sice dorazili o pár dnů dříve, ale s o to větší intenzitou, a dokonce s sebou přinesli i sněhovou kalamitu. Šlo o mimořádně silné ochlazení s mrazy, sněžením i v nížinách a rozsáhlými škodami na vegetaci a zemědělství.