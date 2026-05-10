SOUHRN: Zásadní události neděle 10. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 10. května 2026.
Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý
Ligová fotbalová asociace (LFA) zahájila s fotbalovou Slavií disciplinární řízení kvůli sobotnímu nedohranému derby, při kterém na hřiště vběhli fanoušci. Vršovický klub už oznámil, že do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí kotel jeho nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního utkání vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
Cestující z lodi s hantavirem se evakuují do vlastí
Pasažéři a někteří členové posádky výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, podle agentury Reuters opouštějí plavidlo a evakuují se do svých zemí. Proces začal v neděli ráno zakotvením u přístavu Granadilla španělského ostrova Tenerife a má trvat až do pondělí. Na palubu nejprve vstoupili zdravotničtí činitelé, aby provedli finální kontrolu, o něco později agentury informovaly o zahájení transferu lidí, které vyzvedávají repatriační letouny.
Írán poslal USA odpověď na návrh na ukončení války, tvrdí agentura
Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Pákistán sdělení předal, Washington se zatím nevyjádřil. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem příměří. Premiér židovského státu Benjamin Netanjahu v neděli v rozhovoru se stanicí CBS řekl, že válka ještě neskončila. Státy Perského zálivu v neděli reportovaly útoky dronů.