Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Neupřesnila, odkud bezpilotní prostředky přiletěly. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty (SAE), které z něj obvinily Írán. Informovaly o tom agentury. Incidenty se odehrály v době křehkého příměří z 8. dubna, které zastavilo boje mezi Spojenými státy a Íránem.

„Ozbrojené síly dnes (v neděli) za úsvitu zaznamenaly v kuvajtském vzdušném prostoru několik nepřátelských dronů, s nimiž bylo naloženo v souladu se stanovenými postupy,“ uvedla podle agentury Reuters kuvajtská armáda na X, aniž by sdělila podrobnosti o původci dronů či případných škodách.

Emirátské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana sestřelila dva íránské drony. Útok nezpůsobil žádné škody ani ztráty na životech.

Emirátská protivzdušná obrana opět zasahovala proti íránskému útoku
Íránské drony

Na začátku tohoto týdne sestřelila protivzdušná obrana SAE dvě íránské balistické střely a tři drony, tři lidé utrpěli zranění. Podle agentury DPA dosud Írán zaútočil na SAE 550 raketami, třiceti střelami s plochou dráhou letu a 2200 drony.

Poté, co Izrael a Spojené státy zahájily 28. února válku proti Íránu, začal Teherán útočit nejen na Izrael, ale i na arabské státy Perského zálivu, ve kterých se nacházejí americké vojenské základny.

Kuvajt dříve uvedl, že jeho protivzdušná obrana během války čelila íránským raketám a dronům, včetně vlny íránských dronů z 8. dubna, které mířily na klíčovou infrastrukturu.

Slavia bude chtít po výtržnících z pražského derby náhradu všech škod

Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Neupřesnila, odkud bezpilotní prostředky přiletěly. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty (SAE), které z něj obvinily Írán. Informovaly o tom agentury. Incidenty se odehrály v době křehkého příměří z 8. dubna, které zastavilo boje mezi Spojenými státy a Íránem.
Španělsko evakuuje loď s hantavirem, zakotvila u Tenerife

Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech, doprovázelo ji plavidlo španělské civilní gardy, napsala agentura AFP. Španělsko podle Reuters zahájilo evakuaci cestujících. Na palubu podle ministerstva zdravotnictví nejprve vstoupili zdravotničtí činitelé, aby provedli finální kontrolu a mohlo začít vyloďování pasažérů. O něco později agentury informovaly o zahájení transferu lidí.
Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o dvou zabitých a několika zraněných při ruských útocích během tohoto víkendu. Mezi Moskvou a Kyjevem přitom platí třídenní příměří.
VideoSabotáží spojovaných s Ruskem přibývá. Kreml hledá útočníky i na internetu, říká expertka

V Evropě přibývá sabotážních útoků spojovaných s Ruskem. Zatímco u několika posledních případů je napojení na Moskvu teprve vyšetřováno, jiné, jako například žhářský útok v Londýně z března 2024, mají ruský původ prokazatelně. Podle typického scénáře hledají ruské tajné služby pro jednorázové sabotážní akce i dlouhodobější spolupráci na sociálních sítích jedince, kteří mají díky svým pasům snadný přístup do zemí NATO, vysvětlila v Zóně ČT24 expertka na zpravodajské služby z londýnské King's College Daniela Richterová. Jimi prováděné sabotáže na širokou škálu civilních nebo vojenských cílů mohou mít dle expertky za účel vytvořit tlak na členské země NATO, podlomit ochotu podporovat Ukrajinu, vyvolat chaos, způsobit ekonomickou škodu nebo testovat limity a sledovat reakci v dané zemi.
Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Izraelský úder na jihu Libanonu v sobotu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Podle agentury AP celkem zabily izraelské údery na jihu Libanonu třináct lidí a další čtyři lidé zahynuli při úderech u Bejrútu. Šíitské hnutí Hizballáh v sobotu odpoledne oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.
V místních volbách v Anglii uspěli Reform UK a Zelení, propadli labouristé

V místních volbách v Anglii, které se konaly ve čtvrtek, výrazně uspěla protiimigrační strana Reform UK a Zelení. Propad zaznamenali vládní labouristé a také opoziční konzervativci, ukazují konečné výsledky, o kterých v sobotu informovala BBC. V parlamentech ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu.
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, loď míří k Tenerife

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Evakuace lidí z výletní lodi začne v neděli v 9:00 SELČ. Uvedl to v prohlášení v sobotu večer provozovatel lodi. Očekává se, že loď připluje k ostrovu Tenerife, kde evakuace začne, o několik hodin dříve.
Rodríguezová míří do Haagu, chce hájit nárok Venezuely na Esequibo

Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu oznámila svou první cestu do Evropy. Uvedla, že se vydá do Haagu na zasedání Mezinárodního soudního dvora (ICJ), napsala agentura AFP. ICJ řeší spor mezi Venezuelou a Guyanou o region Esequibo, který si Caracas nárokuje.
