Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Neupřesnila, odkud bezpilotní prostředky přiletěly. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty (SAE), které z něj obvinily Írán. Informovaly o tom agentury. Incidenty se odehrály v době křehkého příměří z 8. dubna, které zastavilo boje mezi Spojenými státy a Íránem.
„Ozbrojené síly dnes (v neděli) za úsvitu zaznamenaly v kuvajtském vzdušném prostoru několik nepřátelských dronů, s nimiž bylo naloženo v souladu se stanovenými postupy,“ uvedla podle agentury Reuters kuvajtská armáda na X, aniž by sdělila podrobnosti o původci dronů či případných škodách.
Emirátské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana sestřelila dva íránské drony. Útok nezpůsobil žádné škody ani ztráty na životech.
Na začátku tohoto týdne sestřelila protivzdušná obrana SAE dvě íránské balistické střely a tři drony, tři lidé utrpěli zranění. Podle agentury DPA dosud Írán zaútočil na SAE 550 raketami, třiceti střelami s plochou dráhou letu a 2200 drony.
Poté, co Izrael a Spojené státy zahájily 28. února válku proti Íránu, začal Teherán útočit nejen na Izrael, ale i na arabské státy Perského zálivu, ve kterých se nacházejí americké vojenské základny.
Kuvajt dříve uvedl, že jeho protivzdušná obrana během války čelila íránským raketám a dronům, včetně vlny íránských dronů z 8. dubna, které mířily na klíčovou infrastrukturu.