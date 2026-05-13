SOUHRN: Zásadní události středy 13. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy, 13. května 2026.
Sněmovna schvalování novely rozpočtových zákonů nedokončila
Poslanci ve středu nedokončili závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice ji kritizovala, obává se umožnění nekontrolovatelného zadlužování a posunu ve vztahu výkonné a zákonodárné moci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítla, že by nemyslela na další generace. „Právě naopak,“ sdělila.
Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu
Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.
V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí
Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela policie jednoho dalšího člověka. Kauza se týká dvou pracovníků ÚVN, uvedl ve středu odpoledne ředitel zařízení Václav Masopust. Ostatní podle něj nejsou ani zaměstnanci, ani spolupracovníci nemocnice. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly
Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie prohledala zhruba dvacet bytů a dalších objektů v metropoli a zadržela devět lidí.
Představený popsal krádež lebky světice
Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
Rusko je a zůstane hlavní hrozbou pro budoucnost Evropy, řekl Pavel po jednání B9
Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí a provokací, byla to ale i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9). Lídři B9 se podle Pavla shodli na tom, že Rusko je největší hrozbou pro budoucnost Evropy. Podle polského prezidenta Karola Nawrockého musí summit v Ankaře vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území.
Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.
Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.
Geologové přinesli další důkazy, že se Afrika roztrhne
Podoba kontinentů není neměnná. Před miliardami let byla Země jediným světadílem, od té doby se mnohokrát tvář světa proměnila. Tyto procesy probíhají i nadále, ale jsou nesmírně pomalé, proto se jen špatně odhalují. Teď se to podařilo oxfordským vědcům v případě Afriky.