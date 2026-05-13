SOUHRN: Zásadní události středy 13. května


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy, 13. května 2026.

Sněmovna schvalování novely rozpočtových zákonů nedokončila

Poslanci ve středu nedokončili závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice ji kritizovala, obává se umožnění nekontrolovatelného zadlužování a posunu ve vztahu výkonné a zákonodárné moci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítla, že by nemyslela na další generace. „Právě naopak,“ sdělila.

Více k tématu
Sněmovna schvalování novely rozpočtových zákonů nedokončila
Členové koalice ve sněmovně


Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu

Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.

Více k tématu
Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu
Vlajky Spojených států a Číny vedle portrétu čínského vůdce Mao Ce-tunga
Kontext
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy
Prezident USA Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching při setkáni na summitu APEC 30. října 2025
Zajímavost
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země
Ministr zahraničí USA Marco Rubio


V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela policie jednoho dalšího člověka. Kauza se týká dvou pracovníků ÚVN, uvedl ve středu odpoledne ředitel zařízení Václav Masopust. Ostatní podle něj nejsou ani zaměstnanci, ani spolupracovníci nemocnice. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.

Více k tématu
V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí
Ústřední vojenská nemocnice (snímek z roku 2021)


Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie prohledala zhruba dvacet bytů a dalších objektů v metropoli a zadržela devět lidí.

Více k tématu
Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly
Německá policie v Berlíně, ilustrační foto


Představený popsal krádež lebky světice

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.

Více k tématu
Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice
Lebka svaté Zdislavy


Rusko je a zůstane hlavní hrozbou pro budoucnost Evropy, řekl Pavel po jednání B9

Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí a provokací, byla to ale i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9). Lídři B9 se podle Pavla shodli na tom, že Rusko je největší hrozbou pro budoucnost Evropy. Podle polského prezidenta Karola Nawrockého musí summit v Ankaře vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území.

VÍCE K TÉMATU
Rusko je a zůstane hlavní hrozbou pro budoucnost Evropy, řekl Pavel po jednání B9
Petr Pavel


Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.

Více k tématu
Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.
Král Karel pronesl projev před britským parlamentem


Geologové přinesli další důkazy, že se Afrika roztrhne

Podoba kontinentů není neměnná. Před miliardami let byla Země jediným světadílem, od té doby se mnohokrát tvář světa proměnila. Tyto procesy probíhají i nadále, ale jsou nesmírně pomalé, proto se jen špatně odhalují. Teď se to podařilo oxfordským vědcům v případě Afriky.

Více k tématu
Geologové přinesli další důkazy, že se Afrika roztrhne
Ilustrační foto

Výběr redakce

Hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly asi dvě hodiny zavřené

Hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly asi dvě hodiny zavřené

16:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

před 2 hhodinami
V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

před 2 hhodinami
Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

10:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

před 3 hhodinami
Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

před 4 hhodinami
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

před 10 hhodinami
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

06:01Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 13. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy, 13. května 2026.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve středu 13. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 15 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 12. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 12. května 2026.
včera v 18:27

Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
včera v 14:56

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Italský úřad pro dohled nad komunikacemi (AGCOM) měl právo nařídit americké technologické společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvků jejich článků, rozhodl Soudní dvůr EU. Meta provozuje mimo jiné platformy Facebook a Instagram. Rozhodnutí je precedentem, na jehož základě by mohly podobné poplatky platformám stanovit i orgány v dalších zemích.
včeraAktualizovánovčera v 11:04

SOUHRN: Zásadní události pondělí 11. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 11. května 2026.
11. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 10. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 10. května 2026.
10. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 9. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 9. května 2026.
9. 5. 2026
Načítání...