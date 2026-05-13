Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.
Obchodní vztahy s EU jsou životně důležité pro hospodářský rozvoj Británie, která Unii opustila, prohlásil panovník. Vláda proto předloží návrhy zákonů, které Británii „přinesou nové příležitosti“.
Starmer tento týden slíbil navrhnout platformu, která by mohla vést k užším vazbám s EU. Stát by se tak mohlo u příležitosti nadcházejícího summitu Unie a Británie, který je naplánovaný na léto. Starmer sám ale nyní čelí politickým potížím ve vlastní labouristické straně.
Důraz na ekonomickou bezpečnost
V části projevu, který sepsala vláda, hovořil král o nebezpečném a nestabilním světě, zmínil například válku na Blízkém východě. Kabinet podle panovníka bude bránit a posilovat energetickou, ekonomickou i vojenskou bezpečnost světa a zároveň podnikne další kroky ke zvýšení bezpečí obyvatel Británie.
„Má vláda věří, že ekonomická bezpečnost Spojeného království závisí na životní úrovni ve všech částech Spojeného království,“ řekl Karel III. Vláda tak podle něj podpoří opatření, které zabrání růstu životních nákladů, a využije veřejné investice k přilákání soukromého kapitálu. Investice labouristický kabinet prostřednictvím králova projevu slíbil mimo jiné do zdravotnictví, soudního systému či policie.
Králův projev je v Británii velkou událostí a tradicí, kdy panovník, ač je pouze formální hlavou země a zůstává přísně nadstranický, hovoří o programu „své vlády“. Na ceremonii král přijíždí kočárem a s příslušnými panovnickými insigniemi.