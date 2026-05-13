Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.


13. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.

Obchodní vztahy s EU jsou životně důležité pro hospodářský rozvoj Británie, která Unii opustila, prohlásil panovník. Vláda proto předloží návrhy zákonů, které Británii „přinesou nové příležitosti“.

Starmer tento týden slíbil navrhnout platformu, která by mohla vést k užším vazbám s EU. Stát by se tak mohlo u příležitosti nadcházejícího summitu Unie a Británie, který je naplánovaný na léto. Starmer sám ale nyní čelí politickým potížím ve vlastní labouristické straně.

Důraz na ekonomickou bezpečnost

V části projevu, který sepsala vláda, hovořil král o nebezpečném a nestabilním světě, zmínil například válku na Blízkém východě. Kabinet podle panovníka bude bránit a posilovat energetickou, ekonomickou i vojenskou bezpečnost světa a zároveň podnikne další kroky ke zvýšení bezpečí obyvatel Británie.

„Má vláda věří, že ekonomická bezpečnost Spojeného království závisí na životní úrovni ve všech částech Spojeného království,“ řekl Karel III. Vláda tak podle něj podpoří opatření, které zabrání růstu životních nákladů, a využije veřejné investice k přilákání soukromého kapitálu. Investice labouristický kabinet prostřednictvím králova projevu slíbil mimo jiné do zdravotnictví, soudního systému či policie.

Králův projev je v Británii velkou událostí a tradicí, kdy panovník, ač je pouze formální hlavou země a zůstává přísně nadstranický, hovoří o programu „své vlády“. Na ceremonii král přijíždí kočárem a s příslušnými panovnickými insigniemi.

Aktuálně z rubriky Svět

Summit NATO musí vyslat vzkaz o jednotě a připravenosti Aliance, řekl Nawrocki

Summit Severoatlantické aliance v Ankaře musí podle polského prezidenta Karola Nawrockého vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území. Důvěryhodné odstrašení přitom vyžaduje investice, řekl ve středu Nawrocki na úvod summitu Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO. Summitu se účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. Do Bukurešti dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
před 27 mminutami

Vysoké ceny paliv ohrožují živobytí indonéských rybářů

Tisíce pestrobarevných lodí indonéských rybářů ještě donedávna vyrážely na několikaměsíční plavby do vod Tichého oceánu. Nedávné světové události je však přinutily zůstat v přístavech. Kvůli konfliktu na Blízkém východě totiž výrazně vzrostly ceny nafty, která plavidla pohání. Například v středojávské Juwaně mohlo vyplout jen asi čtyři sta z přibližně 1680 zakotvených lodí. Pro mnoho rybářů současná krize znamená velkou nejistotu. Najít práci na pevnině je bez předchozích zkušeností téměř nemožné. Někteří proto doufají v podporu ze strany státu.
před 3 hhodinami

Jako z Hitchcocka. Městečko u Ravenny zaplavili pávi

Italské letovisko Punta Marina u Jaderského moře čelí „invazi“ pávů. Místní obyvatelé si stěžují na hluk a znečištění, píší agentury AFP a DPA. Ptáci chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří Italové ale tvrdí, že více než pávi je obtěžuje zájem médií.
před 3 hhodinami

Nabídka ropy nepokryje poptávku, varuje IEA

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
před 3 hhodinami

Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie provádí prohlídky ve zhruba dvaceti bytech a dalších objektech v metropoli.
před 4 hhodinami

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na jednání do Pekingu, přestože se na něj vztahují čínské sankce. Rubio zřejmě může vstoupit do asijské země jen díky tomu, že čínské úřady loni změnily přepis jeho jména výměnou jednoho znaku. Píše to agentura AFP.
před 5 hhodinami

Italský soud dítěti přiznal tři rodiče

Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče – dva otce a jednu matku, uvedla agentura Adnkronos. Podle organizací na podporu práv LGBT+ lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíše konzervativní přístup.
před 5 hhodinami
