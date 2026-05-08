SOUHRN: Zásadní události pátku 8. května


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 8. května 2026.

Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) nenalezli shodu v tom, kdo by měl reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel to sdělil po pátečním jednání s předsedou vlády na Pražském hradě. Babiš míní, že hlava státu by neměla zemi reprezentovat, a to kvůli názorovému nesouladu v otázce naplňování závazků NATO. Prezident však na účasti trvá, a pokud by mu ji vláda nedovolila, hrozí kompetenční žalobou. Podle Babiše se o složení delegace rozhodne v červnu.

Česko si připomnělo Den vítězství

Na pietách po celém Česku si v pátek lidé připomínají 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Hlavní oficiální vzpomínkovou akcí bylo dopoledne slavnostní shromáždění před Národním památníkem na Vítkově. Zúčastnili se ho politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel označil druhou světovou válku za varovné svědectví pro současnost.

Labouristé v britských místních volbách těžce ztrácí, ve Walesu čekají historickou porážku

Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Necelé dva roky po drtivém vítězství na celostátní úrovni ztrácí i v tradičních baštách v bývalých průmyslových oblastech ve střední a severní Anglii a ve Walesu, napsala agentura Reuters. Dle BBC je ve Walesu čeká historická porážka. Volby média označovala za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. Starmer v pátek nicméně prohlásil, že neodchází. Úspěch eviduje Reform UK.

USA opět udeřily na Írán, ten pálil zpět. Příměří dle Trumpa trvá

Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval laskavým poplácáním. Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Během pátku také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů zasahovala po celé zemi proti íránským střelám, uvedlo ministerstvo obrany.

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru prezidentem USA Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington. Rozhodnutí soudu ponechává dočasné celní poplatky, které by měly vypršet v červenci, v platnosti pro všechny ostatní dovozce, zatímco soudy projednají případné odvolání vládou.

David Attenborough slaví sté narozeniny. Změnil pohled lidí na svět

Britský přírodovědec, spisovatel a filmař sir David Attenborough patří k nejznámějším popularizátorům vědy. Jeho přírodovědná díla jako Modrá planeta či Život na Zemi, která už od poloviny padesátých let připravoval hlavně pro BBC, lákaly k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Dokázal poutavě vyprávět jak o existujících zvířatech, tak o dávno vyhynulých dinosaurech a své pořady přetvářel i v úspěšné knihy. V pátek 8. května slaví sté narozeniny.

Česko si připomnělo Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

10:01Aktualizovánopřed 16 mminutami
Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu

05:28Aktualizovánopřed 36 mminutami
Labouristé v britských místních volbách těžce ztrácí, ve Walesu čekají historickou porážku

11:32Aktualizovánopřed 45 mminutami
Kvůli dronu odklonilo pražské letiště letadlo, jeden člověk byl zadržen

16:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Zelenskyj obvinil Rusko z porušování vlastního příměří. Kyjev odpoví dle vývoje

09:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Policie zachránila rukojmí po přepadení banky v německém Sinzigu. Pachatelé zmizeli

11:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

před 11 hhodinami

O čem plánujeme informovat v pátek 8. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 7. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 7. května 2026.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události středy 6. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 6. května 2026.
6. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 5. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 5. května 2026.
5. 5. 2026

Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu ČT Na dosah

Moderátor Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu Na dosah. Vysílat ho bude Česká televize (ČT) jednou za měsíc z různých koutů republiky. Tvořit ho budou mimo jiné diváci přímo na místě i přes sociální sítě. Formát tak nabídne propojení televizní debaty s odborníky a dalšími významnými osobnostmi různých oborů s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti. První díl na téma Budoucnost medicíny nabídne živě ČT24 v úterý 19. května od 20:05 hodin.
5. 5. 2026

Maďarská rozvědka o mně sedm měsíců věděla všechno, říká novinář Panyi

Investigativní novinář Szabolcs Panyi, který rozkryl vazby vlády v Budapešti na Moskvu, poskytl pro pořad Newsroom ČT24 rozhovor, v němž přibližuje metody tlaku vlády Viktora Orbána. Věří, že politická změna v Maďarsku přinese konec éry státem řízené propagandy a odhalí hloubku ruského zásahu do chodu státu. V rozhovoru, který s ním vedla Jana Ďuďáková, hovořil také o špionážním softwaru Pegasus, trestním oznámení i nálepce zrádce v maďarských médiích.
5. 5. 2026

Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotických Trumpových změn

List The Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, získaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webu věnovaném tomuto nejprestižnějšímu novinářskému ocenění.
4. 5. 2026Aktualizováno5. 5. 2026
