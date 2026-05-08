SOUHRN: Zásadní události pátku 8. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 8. května 2026.
Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) nenalezli shodu v tom, kdo by měl reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel to sdělil po pátečním jednání s předsedou vlády na Pražském hradě. Babiš míní, že hlava státu by neměla zemi reprezentovat, a to kvůli názorovému nesouladu v otázce naplňování závazků NATO. Prezident však na účasti trvá, a pokud by mu ji vláda nedovolila, hrozí kompetenční žalobou. Podle Babiše se o složení delegace rozhodne v červnu.
Česko si připomnělo Den vítězství
Na pietách po celém Česku si v pátek lidé připomínají 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Hlavní oficiální vzpomínkovou akcí bylo dopoledne slavnostní shromáždění před Národním památníkem na Vítkově. Zúčastnili se ho politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel označil druhou světovou válku za varovné svědectví pro současnost.
Labouristé v britských místních volbách těžce ztrácí, ve Walesu čekají historickou porážku
Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Necelé dva roky po drtivém vítězství na celostátní úrovni ztrácí i v tradičních baštách v bývalých průmyslových oblastech ve střední a severní Anglii a ve Walesu, napsala agentura Reuters. Dle BBC je ve Walesu čeká historická porážka. Volby média označovala za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. Starmer v pátek nicméně prohlásil, že neodchází. Úspěch eviduje Reform UK.
USA opět udeřily na Írán, ten pálil zpět. Příměří dle Trumpa trvá
Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval laskavým poplácáním. Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Během pátku také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů zasahovala po celé zemi proti íránským střelám, uvedlo ministerstvo obrany.
Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla
Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru prezidentem USA Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington. Rozhodnutí soudu ponechává dočasné celní poplatky, které by měly vypršet v červenci, v platnosti pro všechny ostatní dovozce, zatímco soudy projednají případné odvolání vládou.
David Attenborough slaví sté narozeniny. Změnil pohled lidí na svět
Britský přírodovědec, spisovatel a filmař sir David Attenborough patří k nejznámějším popularizátorům vědy. Jeho přírodovědná díla jako Modrá planeta či Život na Zemi, která už od poloviny padesátých let připravoval hlavně pro BBC, lákaly k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Dokázal poutavě vyprávět jak o existujících zvířatech, tak o dávno vyhynulých dinosaurech a své pořady přetvářel i v úspěšné knihy. V pátek 8. května slaví sté narozeniny.