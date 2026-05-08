David Attenborough slaví sté narozeniny. Změnil pohled lidí na svět

před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, BBC, ČTK

Britský přírodovědec, spisovatel a filmař sir David Attenborough patří k nejznámějším popularizátorům vědy. Jeho přírodovědná díla jako Modrá planeta či Život na Zemi, která už od poloviny padesátých let připravoval hlavně pro BBC, lákaly k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Dokázal poutavě vyprávět jak o existujících zvířatech, tak o dávno vyhynulých dinosaurech a své pořady přetvářel i v úspěšné knihy. V pátek 8. května slaví sté narozeniny.

David Attenborough se narodil 8. května 1926 jako prostřední ze tří synů rektora Leicesterské univerzity, je tedy stejný ročník jako bývalá královna Alžběta II. Během svého života získal desítky čestných titulů a různých ocenění včetně mnoha cen BAFTA a Emmy. V roce 2023 ho třeba časopis New Statesman označil za osobnost, která je pro „zelenou diplomacii“ v Británii „neocenitelná“.

Mám dojem, že příroda je největším zdrojem vzrušení, největším zdrojem vizuální krásy a největším zdrojem intelektuálního zájmu. Je největším zdrojem toho všeho, co dělá život hodným prožití.
David Attenborough

Vědci ho zase ocenili tím, že po něm pojmenovali přes padesát druhů zvířat a rostlin – druhy žijící i ty už dávno vymřelé. Tady jsou některé z nich:

Jeho jméno ale nese i budova v Cambridge, která hostí jeho muzeum, nebo výzkumná loď určená pro výzkum Antarktidy.

Musíme se starat o celou škálu biologické rozmanitosti – o ni jako celek – a ne jen o jednu nebo dvě její největší hvězdy.
David Attenborough

Kariéra v BBC

O přírodu se Attenborough zajímal odmala, vystudoval geologii a zoologii na univerzitě v Cambridgi a po škole nastoupil do BBC.

Attenborough přitom začínal v BBC v době, kdy ještě ani neměl sám televizi – ostatně jako většina dalších Britů, v té době byla ještě tato technologie novinkou a on sám viděl do té doby jediný televizní pořad. Tehdy chtěl pracovat pro rozhlas, ale odmítli ho. Jeho životopis ale zaujal producenty z tehdy začínající televize, která se mu stala osudem.

Kéž by byl svět dvakrát tak velký – a polovina z něj byla stále neprozkoumaná.
David Attenborough

Zpočátku nesměl před kameru, jeho šéfům vadily jeho veliké, údajně nefotogenické, zuby, takže „jen“ produkoval soutěžní a hudební pořady. Změnilo se to až roku 1953, kdy vymyslel a sám uváděl pořad o zvířatech v londýnské zoologické zahradě. Byl to úspěch, ukázalo se, že mladý David umí vysvětlovat složitá témata jednoduše, názorně a přesvědčivě, takže pak dostával i další podobné příležitosti. Jeho raná tvorba se zaměřovala hlavně na zázraky přírodního světa.

V roce 1965 začala vysílat BBC Two, na jejímž řízení se Attenborough podílel. Má mimo jiné zásluhu na rozšíření Monty Pythonova létajícího cirkusu do světa. V roce 1969 byl jmenován programovým ředitelem obou stanic BBC.

Z loňské premiéry dokumentu Davida Attenborougha v Londýně
Zlomovým byl roku 1979 třináctidílný dokumentární seriál Život na Zemi, navázal na něj později dalšími podobnými sériemi jako Živá planeta, Zázraky života či Planeta Země. Kritici i veřejnost na něm oceňovali, že dokázal měnit tradiční pohled na zvířata „se špatnou pověstí“. Například gorily měly až do jeho pořadů pověst hrůzostrašných monster po vzoru King Konga. Až Attenborough začal pohled na tato zvířata měnit a nakonec ho naprosto obrátil. Tím, jak u nich byl blízko, neměl z nich strach a komunikoval s nimi, tak lidé skrze obrazovky viděli, že jsou to inteligentní, laskavá zvířata.

Mladým lidem na světě záleží. Vědí, že tohle je svět, ve kterém vyrostou a ve kterém stráví zbytek svého života. Myslím si ale, že jde o něco idealističtějšího. Oni opravdu věří, že lidstvo, lidský druh, nemá právo ničit a plundrovat bez ohledu na okolnosti.
David Attenborough
David Attenborough: Kdo se nezajímá o přírodu, neporozumí světu
„Šokovaly mě podivuhodné tvary a barvy“

Attenborough dokáže o své lásce k přírodě poutavě vyprávět a v touze přinášet ty nejlepší záběry se nikdy nebál cestovat ani do nebezpečných oblastí.

„Kamkoliv jsem se podíval, šokovaly mě podivuhodné tvary a barvy, na které jsem naprosto nebyl připraven. Z takové nádhery a plodnosti, jimiž příroda hýřila, jsem se nikdy nevzpamatoval,“ řekl ke své vůbec první návštěvě západní Afriky.

Je nepochybně naší povinností udělat všechno, co je v našich silách, abychom vytvořili planetu, která bude domovem nejen pro nás, ale pro veškerý život na Zemi.
David Attenborough

Attenborough také jednou vyprávěl, že když mu bylo dvacet let, kamkoliv vyrazil, tam byla divočina. A že se to dramaticky změnilo, což se snažil zachytit právě v dokumentech Život na Zemi a další. Proto se přiklonil k podporovatelům ekologie a ochrany přírody.

Dlouhodobě se tak zastává obnovy biologické rozmanitosti planety, omezení růstu populace, přechodu na obnovitelné zdroje energie, zmírnění klimatických změn, snížení spotřeby masa či vymezení více oblastí pro ochranu přírody.

Pravda je, že příroda se mění. A my jsme na ní zcela závislí. Poskytuje nám jídlo, vodu a vzduch. Je to to nejcennější, co máme, a musíme ji chránit.
David Attenborough

Ocenění od královny i vědecké obce

Attenboroughův přínos k poznání ocenila nejen britská královna, která ho v roce 1985 povýšila do šlechtického stavu, ale i vědecká obec. V roce 1983 se stal členem britské Královské společnosti pro ochranu přírody. Získal řadu ocenění, včetně prestižní Descartesovy ceny za popularizaci vědy.

V roce 2020 vydal knihu a dokumentární film se společným názvem A Life On Our Planet (Život na naší planetě), ve kterých reflektoval svoji kariéru i úpadek životního prostředí a biodiverzity, jichž byl přímým svědkem.

Co se týče jeho rodiny, stojí za zmínku, že jeho rodiče za druhé světové války adoptovali dvě židovské sestry z Berlína, Irenu a Helgu Bejachovy, které uprchly před nacistickým Německem do Británie díky Kindertransportu v srpnu 1939. V Leicesteru žily dívky sedm let, než se po válce shledaly s rodinou v New Yorku. Jeho bratr Richard pak také dosáhl úspěchu, když jako režisér získal Oscara za film Gándhí. S manželkou Jane, která zemřela v roce 1997, má David Attenborough dvě děti.

Češi mohou na speciální webové stránce poslat Davidu Attenboroughovi přání k jeho narozeninám. Organizátoři akce jsou z české pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Attenboroughovi, který patří k významným osobnostem ochrany přírody, už tímto způsobem popřály stovky lidí.

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Hosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou děti

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Pavel se sejde s Babišem, projednají účast na červencovém summitu NATO v Ankaře

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

České přehrady se rychle oteplují. Dopady se už projevují

Povrchová voda v českých nádržích se za posledních třicet let výrazně oteplila, oznámili vědci z Biologického centra Akademie věd. Ohřívá se tempem v průměru o více než půl stupně Celsia za desetiletí. Největší teplotní skok je v případě jednotlivých měsíců patrný v dubnu, kdy je to dokonce o jeden stupeň. Dlouhodobá studie hydrobiologů potvrzuje silnou vazbu mezi teplotou vody a lidmi způsobeným oteplováním klimatu. Upozorňuje také na možné dopady na kvalitu vody i hospodaření v nádržích.
481 metrů. Aljaškou se vloni přehnala druhá největší megatsunami

Loňská megatsunami vznikla po sesuvu části aljašské hory do moře. Podle studie, která vyšla na začátku května, jde o druhou nejvyšší vlnu, jakou kdy vědci zaznamenali. Autoři výzkumu zdůrazňují, že je spojená s riziky změny klimatu a táním ledovců.
Archeologové ohlásili nález ztraceného města Bílý jaguár

Marná pátrání po stovky let zmizelém mayském městě Sac Balam (v překladu Bílý jaguár) vystřídala naděje. Během posledních vykopávek v mexické džungli se našlo tolik důkazů, že archeologové teď na tiskové konferenci oznámili, že ho našli.
Vědci vyvrátili jeden z nejznámějších mýtů o kukačkách. Vejce v zobáku nenosí

Mezinárodní tým ornitologů pod vedením Tomáše Grima z Ostravské univerzity jako první pořídil záznamy kladení kukaček obecných do hostitelských hnízd v dutinách. Díky tomu vědci přinesli nové poznatky o jejich chování a vyvrátili mýtus, že kukačky nosí vejce v zobáku, o němž se spekulovalo už od starověku.
AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

Při konzultování zdravotních potíží s nástroji umělé inteligence (AI), například chatboty, je třeba podle odborníků kritický náhled, protože si často vymýšlí a mají tendenci odpovídat podle očekávání tazatele. Lékaře proto nenahradí. Varují také před zadáváním osobních údajů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) kvůli stále rozsáhlejšímu využívání chatbotů představila příručku pro pacienty.
Mamutí dálnice na Moravě propojovaly kontinent. Zkoumá je nový mezinárodní projekt

Před třiceti tisíci lety putovala Evropou velká stáda mamutů, která lákala lidské lovce. Vědci teď doufají, že s pomocí nejmodernějších technologií zjistí o obou druzích i jejich vzájemném propojení a vztazích víc. Klíčovou roli v projektu hraje území Moravy, která tehdy tvořila pomyslný most, jenž spojoval sever a jih střední Evropy.
Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Během poslední sezony respiračních nemocí se nedalo v Česku očkovat aktuální vakcínou proti nemoci covid-19 asi 91 procent lékařů a přes 98 procent zdravotních sester.
