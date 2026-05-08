Pietní akt na Vítkově připomíná výročí konce druhé světové války

8. 5. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČT24, ČTK
Na pietách po celém Česku si v pátek lidé připomenou 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Nástup na pražském Vítkově začal v 10:00. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově.

Slavnostní nástup zahájila česká hymna, poté politici na dvoře národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé.

Prezident Petr Pavel označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. „Kam může vést ztráta odpovědnosti, solidarity a úcty k lidskému životu, stejně jako bezohledná snaha o nadvládu,“ upřesnil.

V projevu dále uvedl, že oslavy Dne vítězství nejsou jen připomínkou historie, ale rovněž „varováním i zkouškou“ schopnosti poučit se pro současnost současnost, kdy se „bezpečnost opět stává otázkou moci a vojenské síly bez respektu k člověku, mezinárodnímu právu a společným hodnotám“. Pavel podotkl, že důležitým poučením z dějin je význam spojenectví, solidarity a jednoty. Zmínil také důležitost investic do obrany. 

Kromě prezidenta a premiéra se vzpomínkového ceremoniálu účastní předsedové obou komor Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) a Tomio Okamura (SPD) či náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Přišli také veteráni, zástupci veteránských spolků či sokolové.

Slavnostní shromáždění na Vítkově je hlavní oficiální vzpomínkovou akcí k 81. výročí konce války. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. Výročí konce války v Evropě si ale lidé mohou 8. května připomenout po celém Česku. Oslavy Dne vítězství doplňují výstavy či průvody. 

Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 středoevropského času.

Ke shodě nedošlo, řekl Pavel po schůzce s Babišem o účasti na summitu NATO

Rusko podle Zelenského nedodržuje ani vlastní příměří. Ukrajina zasáhla ropné zařízení

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Hosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou dětí

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

David Attenborough slaví sté narozeniny. Změnil pohled lidí na svět

Ke shodě nedošlo, řekl Pavel po schůzce s Babišem o účasti na summitu NATO

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) nenalezli shodu v tom, kdo by měl reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel to řekl po pátečním jednání s předsedou vlády na Pražském hradě. Babiš podle něj míní, že hlava státu by neměla zemi reprezentovat, a to kvůli názorovému nesouladu v otázce naplňování závazků NATO. Prezident však trvá na tom, že se summitu chce zúčastnit. Kompetenční žalobu ale zatím nepodá, sdělil.
VideoBaterií u domácích fotovoltaik přibývá. Stát chce pravidla recyklace

Baterií u domácích fotovoltaik přibývá. V poslední době si ji pořizovalo osmdesát až devadesát procent domácností, které se rozhodly pro energii ze slunce. Celkem jich je asi dvě stě tisíc. V souvislosti s tím se ale objevují také otázky, co s vysloužilými bateriemi. Společnost Ecobat, která se o jejich sběr stará, upozorňuje, že chybí peníze na povinnou recyklaci. Část dodavatelů je totiž neplatila vůbec nebo v nedostatečné výši. Prodejci velkých baterií si dosud mohli vybrat. Buď se zapojit do kolektivního systému, nebo sběr a recyklaci řešit sami. Ne všichni na to ale podle společnosti Ecobat myslely a některé firmy i zkrachovaly. Nově má být zapojení do kolektivního systému povinné. Jasná pravidla zavede podle ministerstva životního prostředí novela o výrobcích s ukončenou životností. Ta je v současnosti podle mluvčí resortu před prvním čtením v Poslanecké sněmovně.
VideoHosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

Hosté Události, komentářů probrali českou zahraniční politiku a spor prezidenta Petra Pavla s vládou Andreje Babiše (ANO) o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Pozvání přijali členové sněmovního zahraničního výboru Michal Ratiborský (ANO) a Barbora Urbanová (STAN). „Prezident a vláda se shodují v nutnosti naplňování závazku k výdajům na obranu, ale v zahraniční politice tomu tak není. Například v otázce Číny,“ uvedl Ratiborský. „Svět není černobílý. Nemáme dvě různé zahraniční politiky. Vláda a prezident by se měli shodovat a reprezentovat zájmy naší země,“ míní Urbanová. Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.
Pavel chce s Babišem oznámit společnou účast na summitu NATO, nevyloučil žalobu

Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části ve středu zveřejnil Deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. S Babišem chce v pátek také dojednat pravidelné schůzky. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.
ODS se možná kvůli novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obrátí na ÚS, říká Skopeček

Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) je možné, že se klub ODS přidá ke Starostům, kteří oznámili, že nová pravidla pro rozpočtovou odpovědnost, pokud projdou legislativním procesem, napadnou u Ústavního soudu. Považuje za vhodné případnou žalobu řešit až poté, co nová rozpočtová pravidla schválí dolní komora. Nutné je podle něj zvážit, zda je žaloba k Ústavnímu soudu opodstatněná. V návrhu je podle něj i to, že vláda by nově měla rozhodovat i o kapitolách rozpočtu sněmovny, Ústavního soudu či Nejvyššího kontrolního úřadu – „instituce, která de facto vládu kontroluje“. „To bylo vždycky vyhrazeno rozpočtovému výboru,“ dodal Skopeček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Soud v kauze radioaktivních úložišť uložil podmínky a pokuty

Soud uznal vinu čtyř osob a jedné firmy, které se měly dopustit manipulace se zakázkami Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obžalovaní údajně ovlivňovali zadávání zakázek tak, aby připadly konkrétním podnikům. Týkat se to mělo například tendru na modernizaci jaderného úložiště v Dukovanech. Tři lidé od soudu odešli s podmíněnými tresty v délce od dvou do tří let a jednomu z nich navíc soud zakázal výkon řídících funkcí ve firmách na dva roky. Všem, včetně firmy, také uložil peněžité tresty v hodnotě celkem přes sedmnáct milionů korun, zjistila ČT24.
