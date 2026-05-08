Pietní akt na Vítkově připomíná výročí konce druhé světové války

Na pietách po celém Česku si v pátek lidé připomenou 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Nástup na pražském Vítkově začal v 10:00. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově.
Slavnostní nástup zahájila česká hymna, poté politici na dvoře národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé.
Prezident Petr Pavel označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. „Kam může vést ztráta odpovědnosti, solidarity a úcty k lidskému životu, stejně jako bezohledná snaha o nadvládu,“ upřesnil.
V projevu dále uvedl, že oslavy Dne vítězství nejsou jen připomínkou historie, ale rovněž „varováním i zkouškou“ schopnosti poučit se pro současnost současnost, kdy se „bezpečnost opět stává otázkou moci a vojenské síly bez respektu k člověku, mezinárodnímu právu a společným hodnotám“. Pavel podotkl, že důležitým poučením z dějin je význam spojenectví, solidarity a jednoty. Zmínil také důležitost investic do obrany.
Kromě prezidenta a premiéra se vzpomínkového ceremoniálu účastní předsedové obou komor Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) a Tomio Okamura (SPD) či náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Přišli také veteráni, zástupci veteránských spolků či sokolové.
Slavnostní shromáždění na Vítkově je hlavní oficiální vzpomínkovou akcí k 81. výročí konce války. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. Výročí konce války v Evropě si ale lidé mohou 8. května připomenout po celém Česku. Oslavy Dne vítězství doplňují výstavy či průvody.
Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 středoevropského času.