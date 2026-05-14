SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 14. května


Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 14. května 2026.

Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes. Poté se Trump zúčastnil státní večeře. Si Ťin-pching prohlásil, že vztahy mezi Čínou a USA jsou nejdůležitějšími bilaterálními vztahy na světě. Podle čínských médií ale Si během jednání uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.

Prezident USA Donald Trump na státní večeři v Číně
Čína vnímá USA jako světového potížistu, píší o návštěvě Trumpa média
Čínský vůdce Si Ťin-pching uvítal prezidenta USA Donalda Trumpa při jeho návštěvě Číny


Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev má sedm obětí

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí sedm mrtvých včetně dvanáctileté dívky a přes čtyřicet zraněných. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské, Oděské a Černihivské oblasti. Ruské údery odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Moskva informovala o ukrajinských útocích na ruské cíle a tvrdí, že její armáda útočila v sousední zemi mimo jiné na obranný průmysl.

Následky rozsáhlého ruského útoku na Kyjev


Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Sněmovna ve čtvrtek odpoledne přijala vládní usnesení, které odmítá konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Text vyzval organizátory akce, aby od jejího pořádání ustoupili, což zástupci pořadatelských organizací odmítli. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V opozičních lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem: „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.

Taťána Malá a Tomio Okamura při jednání Poslanecké sněmovny
Snímek ze Sudetoněmeckého sjezdu v Řezně v roce 2023, na kterém si tehdejší český ministr školství Mikuláš Bek (STAN) potřásá rukou s nejvyšším politickým představitelem sudetských Němců Berndem Posseltem (CSU)


Soud pravomocně zamítl žalobu Parkanové kvůli nezákonnému stíhání v kauze CASA

Pražský městský soud ve čtvrtek pravomocně zamítl žalobu exministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání bývalé političky. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu.

Exministryně obrany Vlasta Parkanová u městského soudu v Praze (snímek z května 2014)


Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje

Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje, oznámila ve čtvrtek dopoledne veřejnoprávní stanice LSM, podle níž tento krok znamená faktický konec vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, které přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.

Lotyšská premiérka Evika Siliňová


Ukrajinský soud poslal exšéfa prezidentské kanceláře Jermaka do vazby

Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů korun). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.

Andrij Jermak u soudu v Kyjevě (12. května 2026)


Britský ministr Streeting rezignuje. Dle médií chce nahradit Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting ve čtvrtek oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Popularita ministerského předsedy klesá a šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců poté, co strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev.

Wes Streeting po zasedání kabinetu v Downing Street (snímek z 12. 5. 2026)


Brněnští vědci našli v buňce bod zlomu. Může v něm začít rakovina

Rakovina začíná nenápadně. Buňka si špatně vyhodnotí nějaký signál ze svého okolí a začne se chovat proti zájmu zbytku organismu. Vědci z brněnského institutu CEITEC teď popsali důležité podrobnosti, které by mohly vysvětlit, proč se tato „komunikační chyba“ objeví.

Ilustrační foto

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Novinářské ceny letos opět získaly příspěvky týkající se ruské agrese na Ukrajině, ale i konfliktu v Gaze či rozplétání zločinných organizací. Ocenění si odnesli například Darja Stomatová a Ján Schürger z České televize, Christine Havranová, Adéla Jelínková a Lukáš Valášek ze Seznam Zpráv nebo Pavla Holcová a Miroslav Tóth ze serveru investigace.cz. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z Deníku N za zmapování kauzy bitcoinového daru na ministerstvu spravedlnosti. Výsledky oznámila pořádající Nadace OSF.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Italský úřad pro dohled nad komunikacemi (AGCOM) měl právo nařídit americké technologické společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvků jejich článků, rozhodl Soudní dvůr EU. Meta provozuje mimo jiné platformy Facebook a Instagram. Rozhodnutí je precedentem, na jehož základě by mohly podobné poplatky platformám stanovit i orgány v dalších zemích.
