STAN nominuje na místopředsedkyni sněmovny místo Rakušana Urbanovou

Starostové a nezávislí nominují na místopředsedkyni sněmovny poslankyni Barboru Urbanovou. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se rozhodl dál o funkci neucházet. Starostové to uvedli po pondělním jednání poslaneckého klubu, který rozhodoval o dalším postupu poté, co dolní komora ani na čtvrtý pokus Rakušana nezvolila místopředsedou. Urbanová je podle STAN „zkušená a schopná jednat napříč politickým spektrem“.
„Starostové očekávají, že poslanci vládní většiny dodrží politické dohody a ve volbách o doplnění vedení dolní komory nominaci potvrdí,“ sdělilo hnutí. Poslanecký klub podle tiskové zprávy projednával i nominaci Věry Kovářové (STAN), u které koaliční poslanci dávali v minulých týdnech najevo svou možnou podporu. Kovářová byla místopředsedkyní dolní komory v minulém volebním období. Urbanová získala podporu poslanců STAN v pondělním tajném hlasování.
Místopředsedy sněmovny jsou nyní Patrik Nacher (ANO), Jiří Barták (Motoristé) a Jan Skopeček (ODS). Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic, která podle dřívějších koaličních dohod náleží hnutí STAN, zůstává po opětovném nezvolení Rakušana minulou středu neobsazená. Bývalý ministr vnitra narážel u poslanců koaličních ANO, SPD a Motoristů, a to zejména kvůli údajnému propojení s korupční kauzou Dozimetr.
Rakušan nyní zopakoval, že koalice ukázala, že dodržet umí jen ty dohody, které se týkají nevydání jejich šéfů spravedlnosti. „Nechci dál blokovat zvolení zástupce opozice do vedení sněmovny. Takže poté, co si mě kluby ANO a SPD vybraly jako úhlavního nepřítele a jasně deklarovaly, že mi podporu v žádném případě nedají, jsem klubu navrhl, abychom nominovali poslankyni Barboru Urbanovou,“ uvedl. V minulém volebním období podle něj prokázala, že je schopná jednat s partnery napříč politickým spektrem.
Urbanová chce hledat kompromisy
Urbanová chce ve funkci na své zkušenosti z minulého volebního období navázat. „Dařilo se mi vyjednávat řešení napříč politickým spektrem, která nebyla jen prázdným kompromisem, ale skutečným výsledkem v zájmu opomíjených témat a zranitelných osob,“ míní.
Poslancům i veřejnosti chce nabídnout úsilí o fungující dolní komoru a kultivovanou politickou debatu. „Dlouhodobě mi vadí, jakým způsobem jednání pléna probíhají, a věřím, že v roli místopředsedkyně mohu přispět ke změně,“ myslí si.
Bývalá zastupitelka Dolních Břežan Urbanová je poslankyní od října 2021, členem hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je pět let. V červnu 2022 založila spolu s Michaelou Studenou iniciativu Pod svícnem ve snaze informovat o obětech domácího násilí. Svůj mandát obhájila v posledních parlamentních volbách v roce 2025 a následně byla zvolena místopředsedkyní poslaneckého klubu Starostů a stala se také členkou stínové vlády hnutí.
V minulém volebním období narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO na místopředsedu sněmovny Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něj Karla Havlíčka, jehož sněmovna zvolila v únoru 2022. V předminulém období poslanci zvolili kandidáta ODS Petra Fialu místopředsedou sněmovny na třetí pokus.