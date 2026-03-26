STAN nevyloučil změnu kandidáta na post místopředsedy sněmovny


Zdroj: ČT24
Události: STAN nevylučuje změnu kandidáta na post místopředsedy sněmovny
Zdroj: ČT24

Starostové a nezávislí po opakovaném nezvolení šéfa hnutí Víta Rakušana místopředsedou sněmovny nevylučují, že by mohli navrhnout jiného kandidáta. Sám exministr vnitra uvedl, že je smířený s tím, že zvolen nebude, a naznačil, že by o kandidaturu sám neusiloval. Další postup má začátkem příštího týdne probrat poslanecký klub. Koho by STAN mohl místo Rakušana nominovat? Už dřív se mluvilo třeba o bývalé místopředsedkyni dolní komory Věře Kovářové. Ta nyní situaci nekomentovala a odkázala na pondělní jednání klubu. Že by volba jiného kandidáta mohla skončit odlišným výsledkem, připouští i představitelé vládní koalice. Další hlasování by se mohlo odehrát na nejbližší řádné schůzi. S tou sněmovna počítá v polovině dubna.

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

VideoSTAN nevyloučil změnu kandidáta na post místopředsedy sněmovny

Starostové a nezávislí po opakovaném nezvolení šéfa hnutí Víta Rakušana místopředsedou sněmovny nevylučují, že by mohli navrhnout jiného kandidáta. Sám exministr vnitra uvedl, že je smířený s tím, že zvolen nebude, a naznačil, že by o kandidaturu sám neusiloval. Další postup má začátkem příštího týdne probrat poslanecký klub. Koho by STAN mohl místo Rakušana nominovat? Už dřív se mluvilo třeba o bývalé místopředsedkyni dolní komory Věře Kovářové. Ta nyní situaci nekomentovala a odkázala na pondělní jednání klubu. Že by volba jiného kandidáta mohla skončit odlišným výsledkem, připouští i představitelé vládní koalice. Další hlasování by se mohlo odehrát na nejbližší řádné schůzi. S tou sněmovna počítá v polovině dubna.
Když se řekne „sport“, lidé si nepředstaví pohyb, ale korupční kauzy, říká Nacher

Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) v Interview ČT24 upozornil, že v kauze korupce ve fotbale spolupracuje Fotbalová asociace ČR s policií a sama zahájila v rámci vyšetřování 47 řízení. „Když řeknete slovo ‚sport‘, tak lidé si nepředstaví pohyb a zdravý způsob života, ale ‚bafuňáře‘ a nějaké korupční aféry,“ řekl v rozhovoru moderovaném Terezou Kručinskou. Byl by pro debatu se sázkařskými společnostmi a poradu o tom, jakým způsobem se vůči manipulování se zápasy vymezovat. Cílem by však podle něj nemělo být něco zakazovat. Vyjádřil se i k televizním poplatkům. Na otázku, jak se mají veřejnoprávní média vyrovnat s výpadky příjmů v souvislosti s odpuštěním poplatků určitým skupinám obyvatel, řekl, že detaily nebude prozrazovat, a dodal, že „prostě slíbili některé věci“.
Policie řeší falešnou fotku, kterou sdílel náměstek ministra školství Kettner

Fotografií vytvořenou pomocí umělé inteligence, kterou sdílel náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) a na které je vyobrazený předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích, se zabývá pražská policie. Uvedla to na síti X. O zveřejněné fotografii ve čtvrtek informoval Deník N. Kettner již podle serveru falešnou fotografii smazal.
PŘEHLEDNĚ: Jak se financují veřejnoprávní média v Evropské unii

Členské země Evropské unie financují svá veřejnoprávní média nejčastěji pomocí televizních a rozhlasových poplatků nebo skrze státní rozpočet. Zároveň existují i různé kombinace těchto forem platby, stejně jako speciální daň, která poskytuje prostředky veřejnoprávním médiím. Novinář serveru iROZHLAS Vojtěch Dvořáček připravil přehled všech systémů v členských zemí Evropské unie i v další zemích na kontinentu a ve světě.
Potravinářská inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. Informoval o tom mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a „nezneužívali“ konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Paliva jsou v tuzemsku nejdražší za zhruba tři a půl roku. Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje také plyn.
Evropská vysílací unie i novinářské organizace vyjádřily podporu českým veřejnoprávním médiím

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Soudy v Brně a Zlíně poslaly do vazby čtyři obviněné ve fotbalové korupční kauze: bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu, hráče Marka Kalinu a Michala Suchého. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. S obviněními v kauze nesouhlasí primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), který chce očistit své jméno.
