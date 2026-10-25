SOUHRN: Zásadní události neděle 25. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 25. října 2026.
Organizátoři protestu v Praze vyzvali Babiše k debatě o financování ČT a ČRo
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář vyzval v neděli na Staroměstském náměstí v Praze při demonstraci za nezávislost veřejnoprávních médií premiéra Andreje Babiše (ANO) k veřejné debatě o změně jejich financování. Podle pořadatelů má Babiš a jeho koaliční partneři Tomio Okamura (SPD) i Petr Macinka (Motoristé) uznat chybu, stáhnout návrh příslušné novely a „dál neničit demokratické pilíře společnosti“.
Srbové hlasují v předčasných parlamentních volbách, zájem je veliký
Velký zájem veřejnosti provází předčasné parlamentní volby v Srbsku, které mnozí označují za referendum o politické budoucnosti dlouholetého populistického vůdce Aleksandara Vučiče. Jde o souboj mezi Vučičovým uskupením a hnutím studentů, kteří proti němu téměř dva roky protestují. Srbští i mezinárodní pozorovatelé poukazují na možné volební manipulace a obávají se povolebního násilí. První předběžné výsledky se očekávají přibližně dvě hodiny po uzavření volebních místností ve 20 hodin.
Všichni slovenští župani ve volbách obhájili posty. Bratislavu povede opět Vallo
Slováci v sobotu volili předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty vesnic i zastupitele. Ve všech osmi slovenských krajích podle předběžných výsledků obhájili post župana dosavadní předsedové. Ve dvou krajích jde o kandidáty vládních stran Smer a Hlas, ve čtyřech o kandidáty opozice, zbývající dva kraje povedou nezávislí kandidáti. Vládní strany tak udržely dva posty, ale další nezískaly. Pozornost se také upínala k volbě primátora v Bratislavě, kde funkci obhájil Matúš Vallo (Team Bratislava) s velkým náskokem před svým hlavním vyzyvatelem, ministrem dopravy Jozefem Rážem (za Smer).
Veterináři na jihu Čech kvůli salmonele utratí desetitisíce slepic
Veterináři budou kvůli opakovanému výskytu salmonely likvidovat chov slepic v Dyníně na Českobudějovicku. Utratit bude nutné přes 30 tisíc nosnic, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Likvidace chovu začne v pondělí a potrvá zřejmě dva dny. Bakterie z rodu Salmonella způsobují u lidí infekční průjmové onemocnění.
Brazilci vybírají prezidenta, vyzyvatelem Luly je Bolsonaro
V Brazílii, v časovém pásmu metropole Brasília v 8:00 (v poledne SEČ), začalo druhé kolo prezidentských voleb. Stojí v něm proti sobě vítěz prvního kola, pravicový senátor Flávio Bolsonaro, a stávající levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Volební místnosti se zavírají v neděli v devět večer středoevropského času.
Rusko tento týden proti Ukrajině použilo 1600 klouzavých bomb, uvádí Zelenskyj
Rusko jen za tento týden proti Ukrajině použilo na 1600 klouzavých bomb, 48 střel různých typů včetně balistických raket a téměř 2300 dronů, uvedl dle agentury DPA v neděli prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj. Takto podle něj Moskva reaguje na diplomacii a na ukončování své izolace. Agresor v neděli zaútočil například na bytový dům ve Vinnycji, zraněno bylo šest lidí.
Při demonstracích ve Francii zadržela policie přes třináct set lidí
Francouzská policie při sobotních demonstracích zadržela 1314 lidí, uvedlo v neděli na základě předběžné bilance ministerstvo vnitra. Zranění utrpělo 53 členů bezpečnostních složek, vyrabováno bylo 24 obchodů a v 75 případech zasahovali hasiči či bezpečnostní složky u požárů. Informovala o tom agentura AFP. Noc byla podle ministerstva klidná.
Vzpěračská federace udělila pořadatelství MS Rusku. Jako první od začátku války
Mezinárodní vzpěračská federace (IWF) udělila jako první federace olympijského sportu od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022 pořadatelství mistrovství světa Rusku. IWF v neděli oznámila, že v Moskvě se bude konat šampionát v roce 2030.
Javůrek opět píše o druhé světové. Zajímá ho, jak dobu vnímali „typičtí Češi“
Spisovatel Štěpán Javůrek, autor úspěšné trilogie Sudetský dům, představil první díl z nové zamýšlené čtyřdílné historické ságy Ve stínu jeřabiny. Ta obsáhne období československých dějin od Mnichovské dohody v roce 1938 po rok 1950.