SOUHRN: Zásadní události neděle 25. října


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 25. října 2026.

Organizátoři protestu v Praze vyzvali Babiše k debatě o financování ČT a ČRo

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář vyzval v neděli na Staroměstském náměstí v Praze při demonstraci za nezávislost veřejnoprávních médií premiéra Andreje Babiše (ANO) k veřejné debatě o změně jejich financování. Podle pořadatelů má Babiš a jeho koaliční partneři Tomio Okamura (SPD) i Petr Macinka (Motoristé) uznat chybu, stáhnout návrh příslušné novely a „dál neničit demokratické pilíře společnosti“.

Více k tématu
Organizátoři protestu v Praze vyzvali Babiše k debatě o financování ČT a ČRo
Demonstrace Ruce pryč od médií!, kterou pořádá spolek Milion chvilek na podporu České televize a Českého rozhlasu, Staroměstské náměstí, Praha (25. října 2026)
Kontext
Lidé v Brně a dalších městech se sešli, aby podpořili ČT a ČRo
Protestní akce spolku Milion chvilek pro demokracii reagující na změnu financování veřejnoprávních médií, 24. října 2026, Brno


Srbové hlasují v předčasných parlamentních volbách, zájem je veliký

Velký zájem veřejnosti provází předčasné parlamentní volby v Srbsku, které mnozí označují za referendum o politické budoucnosti dlouholetého populistického vůdce Aleksandara Vučiče. Jde o souboj mezi Vučičovým uskupením a hnutím studentů, kteří proti němu téměř dva roky protestují. Srbští i mezinárodní pozorovatelé poukazují na možné volební manipulace a obávají se povolebního násilí. První předběžné výsledky se očekávají přibližně dvě hodiny po uzavření volebních místností ve 20 hodin.

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Srbové hlasují v předčasných parlamentních volbách, zájem je veliký
Lidé čekající před volební místností v Bělehradu, 25. 10. 2026
Kontext
Srbští studenti chtějí v nepředvídatelných volbách porazit Vučiče
Aleksandar Vučić na předvolebním mítinku v Novém Sadu (16. října 2026)


Všichni slovenští župani ve volbách obhájili posty. Bratislavu povede opět Vallo

Slováci v sobotu volili předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty vesnic i zastupitele. Ve všech osmi slovenských krajích podle předběžných výsledků obhájili post župana dosavadní předsedové. Ve dvou krajích jde o kandidáty vládních stran Smer a Hlas, ve čtyřech o kandidáty opozice, zbývající dva kraje povedou nezávislí kandidáti. Vládní strany tak udržely dva posty, ale další nezískaly. Pozornost se také upínala k volbě primátora v Bratislavě, kde funkci obhájil Matúš Vallo (Team Bratislava) s velkým náskokem před svým hlavním vyzyvatelem, ministrem dopravy Jozefem Rážem (za Smer).

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Všichni slovenští župani ve volbách obhájili posty. Bratislavu povede opět Vallo
Matúš Vallo (Team Bratislava)


Veterináři na jihu Čech kvůli salmonele utratí desetitisíce slepic

Veterináři budou kvůli opakovanému výskytu salmonely likvidovat chov slepic v Dyníně na Českobudějovicku. Utratit bude nutné přes 30 tisíc nosnic, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Likvidace chovu začne v pondělí a potrvá zřejmě dva dny. Bakterie z rodu Salmonella způsobují u lidí infekční průjmové onemocnění.

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Veterináři na jihu Čech kvůli salmonele utratí desetitisíce slepic
Ilustrační foto


Brazilci vybírají prezidenta, vyzyvatelem Luly je Bolsonaro

V Brazílii, v časovém pásmu metropole Brasília v 8:00 (v poledne SEČ), začalo druhé kolo prezidentských voleb. Stojí v něm proti sobě vítěz prvního kola, pravicový senátor Flávio Bolsonaro, a stávající levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Volební místnosti se zavírají v neděli v devět večer středoevropského času.

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Brazilci vybírají prezidenta, vyzyvatelem Luly je Bolsonaro
Druhé kolo prezidentských voleb v Brazílii


Rusko tento týden proti Ukrajině použilo 1600 klouzavých bomb, uvádí Zelenskyj

Rusko jen za tento týden proti Ukrajině použilo na 1600 klouzavých bomb, 48 střel různých typů včetně balistických raket a téměř 2300 dronů, uvedl dle agentury DPA v neděli prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj. Takto podle něj Moskva reaguje na diplomacii a na ukončování své izolace. Agresor v neděli zaútočil například na bytový dům ve Vinnycji, zraněno bylo šest lidí.

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Rusko tento týden proti Ukrajině použilo 1600 klouzavých bomb, uvádí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj


Při demonstracích ve Francii zadržela policie přes třináct set lidí

Francouzská policie při sobotních demonstracích zadržela 1314 lidí, uvedlo v neděli na základě předběžné bilance ministerstvo vnitra. Zranění utrpělo 53 členů bezpečnostních složek, vyrabováno bylo 24 obchodů a v 75 případech zasahovali hasiči či bezpečnostní složky u požárů. Informovala o tom agentura AFP. Noc byla podle ministerstva klidná.

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Při demonstracích ve Francii zadržela policie přes třináct set lidí
Protesty ve Francii ( 24. října 2026)
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V celé Francii demonstrovaly statisíce lidí, v Paříži čtvrt milionu, tvrdí odbory
Demonstrace v Marseille proti životním nákladům (24. 10. 2026)


Vzpěračská federace udělila pořadatelství MS Rusku. Jako první od začátku války

Mezinárodní vzpěračská federace (IWF) udělila jako první federace olympijského sportu od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022 pořadatelství mistrovství světa Rusku. IWF v neděli oznámila, že v Moskvě se bude konat šampionát v roce 2030.

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Vzpěračská federace udělila pořadatelství MS Rusku. Jako první od začátku války
Ilustrační foto
Kontext
Rusové mohou na olympiádu. MOV zrušil jejich suspendaci
Ruský olympijský výbor v Moskvě


Javůrek opět píše o druhé světové. Zajímá ho, jak dobu vnímali „typičtí Češi“

Spisovatel Štěpán Javůrek, autor úspěšné trilogie Sudetský dům, představil první díl z nové zamýšlené čtyřdílné historické ságy Ve stínu jeřabiny. Ta obsáhne období československých dějin od Mnichovské dohody v roce 1938 po rok 1950.

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Javůrek opět píše o druhé světové. Zajímá ho, jak dobu vnímali „typičtí Češi“
Ve stínu jeřabiny od Štěpána Javůrka


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Diktát většiny, říká o dění ve sněmovně Decroix. Vesecká chválí rychlost

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (za Motoristy) a bývalý prezident Soudcovské unie Libor Vávra diskutovali v Nedělní debatě o současném dění ve sněmovně, financování veřejnoprávních médií nebo trestní odpovědnosti u dětí. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová mluvila o kriminalitě dětí či o paragrafu trestního zákona o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Z expertů přijali pozvání exministryně školství Kateřina Valachová, moderátorka ČRo Světlana Witowská a ústavní právník Ondřej Preuss. Debatu moderovali Lukáš Dolanský a Jiří Václavek.
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Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů

Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona, jež ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů, napsal v sobotu odpoledne na síti X prezident Petr Pavel. Doplnil, že média veřejné služby řadí mezi základní pilíře české demokracie a každé velké změně má předcházet široká odborná i veřejná diskuse.
včeraAktualizovánovčera v 15:22

Krajně neobvyklé, hodnotí analytici a politologové noční jednání o poplatcích

Překotné schvalování zrušení poplatků České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) a přechod na financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu je krajně neobvyklé, shodují se analytici a politologové. Podle nich k tomu nebyl věcný důvod a chybí celospolečenská debata. Poukazují ale na to, že jde o reakci kabinetu na komunální a senátní volby, kdy musí doručit voličům „nějaký výsledek“. Někteří experti míní, že vláda nyní testovala, jak budou voliči reagovat. Kabinet v sobotu velmi brzy ráno nečekaně prosadil v prvním čtení návrh novely, která ruší poplatky a převádí financování obou veřejnoprávních médií na státní rozpočet.
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