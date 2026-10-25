Všichni slovenští župani obhájili posty, v Bratislavě vede Vallo


před 1 hhodinou|Zdroj: Sme, Denník N, ČTK

Slováci v sobotu volili zároveň do krajů i obcí. Ve všech osmi slovenských krajích obhájili post župana dosavadní předsedové. Ve dvou krajích jde o kandidáty vládních stran Smer a Hlas, ve čtyřech o kandidáty opozice, zbývající dva kraje povedou nezávislí kandidáti. Volební komise sčítaly nejprve hlasy ve volbách do krajů a teprve poté začaly se sčítáním hlasů v obcích. Pozornost se upíná k Bratislavě, kde předběžné odhady i průběžné výsledky sčítání přisuzují vítězství dosavadnímu primátorovi Matúši Vallovi (Team Bratislava).

V Bratislavském kraji zvítězil s výrazným náskokem stávající župan Juraj Droba z opoziční strany Svoboda a Solidarita (SaS). Droba bude v čele kraje už potřetí. „Ten výsledek, který vypadá, že bude až 70 procent, je pro mě velkým závazkem,“ prohlásil v centrále SaS.

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Rovněž potřetí bude zastávat županský post v Žilinském kraji Erika Jurinová z Hnutí Slovensko. Osobně jí poděkoval předseda hnutí Igor Matovič, který na společné tiskové konferenci zdůraznil, že je důležité, že se jí podařilo v kraji sjednotit mnoho opozičních stran.

Hnutí Slovensko slaví úspěch i v Trnavském kraji, kde obhájil post župana Jozef Viskupič. Župan Prešovského kraje Milan Majerský z Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) je čtvrtým předsedou, který mandát obhájil za slovenskou opoziční stranu.

Vládní strany udržely dva kraje

V Trenčínském kraji zůstane županem Jaroslav Baška (Smer), který tak bude nadále jediným krajským předsedou za stranu premiéra Roberta Fica.

Druhým úspěchem vládních stran je vítězství župana Nitranského kraje Branislava Becíka (Hlas). Toho do volebního štábu přišel podpořit předseda Hlasu a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.

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V Banskobystrickém kraji s pohodlným náskokem obhájil post župan Ondrej Lunter, který kandidoval jako nezávislý. Nejtěsnější souboj se odehrál v Košickém kraji. Tam mandát obhájil dosavadní župan Rastislav Trnka (nezávislý) s náskokem přibližně jednoho procenta na kandidáta parlamentní opozice Mariána Porvažníka. Vládní kandidát Igor Šimko (Hlas) ztrácel na oba několik procent.

V Bratislavě zřejmě obhájí Vallo

Podle večerního volebního odhadu listu Denník N bratislavský primátor Vallo obhájí funkci. List napsal, že Vallo nad svým hlavním vyzyvatelem, ministrem dopravy Jozefem Rážem (za Smer) vyhrál s výrazně vyšším náskokem oproti poslednímu průzkumu před volbami, který v metropoli předpovídal těsnější souboj.

Na Vallovo vítězství ukazují i průběžné výsledky sčítání v Bratislavě. Při necelé pětině sečtených hlasů měl Vallo přes šedesát procent, zatímco Ráž zhruba 35 procent.

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