Při demonstracích ve Francii zadržela policie přes třináct set lidí

Francouzská policie při sobotních demonstracích zadržela 1314 lidí, uvedlo v neděli na základě předběžné bilance ministerstvo vnitra. Zranění utrpělo 53 členů bezpečnostních složek, vyrabováno bylo 24 obchodů a v 75 případech zasahovali hasiči či bezpečnostní složky u požárů. Informovala o tom agentura AFP. Noc byla podle ministerstva klidná.
„Bylo zahájeno několik vyšetřování,“ uvedlo dále ministerstvo v prohlášení, aniž poskytlo bližší podrobnosti. Neinformovalo ani o počtu zraněných demonstrantů, podotýká AFP.
Pařížská prefektura už v neděli ráno také informovala o násilném vniknutí do jedné provozovny a krádežích v ní. Poškozen byl také jeden autosalon, bezpečnostní složky zde ale rychle zasáhly.
Po celé Francii v sobotu demonstrovaly statisíce lidí proti nedostatku prostředků ve veřejných službách a proti vysokým cenám. Demonstrace byly podle francouzských médií většinou poklidné, na rozdíl od předchozí soboty, kdy protesty provázely tisíce případů rabování. V Bordeaux ale byly v blízkosti průvodu opět vyrabovány obchody.
Vláda v sobotu k udržení pořádku nasadila desetitisíce příslušníků bezpečnostních složek vybavených vrtulníky, drony i vodními děly. Úřady zároveň zakázaly neohlášené demonstrace a uzavřeny byly některé kulturní instituce.