„V obchodních válkách není vítězů“. Čína s napětím očekává další Trumpovy kroky

24. 1. 2025 Aktualizováno před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , BBC , ČTK

Čína s napětím vyhlíží další tahy prezidenta Donalda Trumpa po jeho návratu do Bílého domu. Druhá největší ekonomika světa prozatím Trumpovi nabízí hospodářskou spolupráci, namísto navyšování cel a hrozby obchodní války. Spojené státy a Čínu ale čeká nastavení nové rovnováhy v mnoha dalších rovinách – včetně bezpečnostní a politické.

„Šlo to dobře. Byl to dobrý, přátelský rozhovor,“ řekl Trump televizi Fox News o rozhovoru s čínským protějškem z minulého týdne. „Mohu to udělat,“ uvedl nový šéf Bílého domu k možnosti dohodnout se s Pekingem na praktikách spravedlivého obchodu. Fox News také řekl, že by cla proti Číně raději nepoužil, zároveň je však označil za silnou páku, doslova „ohromnou sílu“ a „velmi velkou moc“. Podle serveru BBC News argumentoval také tím, že Peking získává z obchodu s Američany spoustu peněz, které vynakládá na rozvoj svých ozbrojených sil.

Naposledy Trump mluvil o desetiprocentním clu vůči čínskému zboží v souvislosti s tím, že asijská země podle něj posílá fentanyl do Mexika a Kanady. To by každopádně bylo výrazně méně než šedesát procent, kterými hrozil v kampani. Podobné náznaky, že by se s ním dalo dohodnout, dávají Číně prostor k oddechu. Ať jde o TikTok, fentanyl nebo obchod, kompromisem by získala čas na řešení problémů stagnující ekonomiky a posílení pozice celosvětově. „Už jsme to říkali opakovaně. V obchodních válkách a zavádění odvetných cel není vítězů. Čína vždy pevně hájila své národní zájmy,“ vzkázala mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.

V prvním telefonátu se Donald Trump a čínský lídr Si Ťin-pching domluvili, že vytvoří komunikační kanály. Ty fungovaly už za předchozí administrativy Joea Bidena. Hned po rozhovoru s Bílým domem se čínský prezident spojil s hlavním spojencem v Kremlu, se kterým sdílí cíl – změnit světový řád. „Čína a Rusko by měly využít příležitosti osmdesátého výročí konce druhé světové války ke společné ochraně mezinárodního systému, jehož středobodem je OSN,“ nechal se slyšet komunistický vůdce při rozhovoru s ruským diktátorem Vladimirem Putinem.

Donald Trump a Si Ťin-pching na summitu G20 v japonské Osace v roce 2019

Očekává se, že prezident USA by mohl přijet do Pekingu během prvních sta dnů ve funkci. Podle zpravodajky ČT v Asii Barbory Šámalové Čína vnímá, že Trump si do své administrativy vybral jestřáby, kteří vůči ní prosazují tvrdou politiku. „Z prvního období se (Čína) poučila, že Trump vyniká ve výkyvech a předvídat jeho kroky by bylo naivní,“ vysvětlila zpravodajka. V roce 2017 mluvil Trump o Si Ťin-pchingovi jako o příteli a po velkolepém přijetí v Pekingu uvalil na Čínu cla za víc než tři sta miliard dolarů. BBC upozornila, že krátce po pondělním složení přísahy pověřil nový americký prezident federální agentury, aby provedly přezkum stávajících obchodních dohod a odhalily nekalé praktiky amerických obchodních partnerů. Odborník očekává vyostření vztahů Podle orientalisty a sinologa Martina Hály je koexistence Spojených států a Číny na základě vzájemné výhodnosti „ideál, pro který nejsou konkrétní podmínky“. Důvodem jsou podle něj hluboké strukturální problémy, „které nepřeklenou dočasná gesta ani chemie mezi jednotlivými představiteli“. Hála spíše očekává vyostření vzájemných vztahů.

