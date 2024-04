Česká ekonomika poroste ani ne o procento, očekává MMF. Svět posílí o 3,2 procenta

Česká ekonomika letos zesílí o 0,7 procenta, uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém jarním výhledu. Je to odhad nižší, než s čím počítají české instituce, a také nižší, než fond očekával dříve. U celosvětové ekonomiky naopak MMF výhled na letošek zlepšil, očekává růst o 3,2 procenta.

Kdyby byl skutečnosti nejblíže odhad Mezinárodního měnového fondu, rostla by česká ekonomika nejpomaleji ze zemí visegrádské čtyřky. Fond předpokládá, že HDP Slovenska se letos zvýší o 2,1 procenta, v Maďarsku by měl růst činit 2,2 procenta a v Polsku 3,1 procenta.

Optimističtější ve vztahu k Česku je MMF ve výhledu na rok 2025, kdy by podle něj měla ekonomika růst o rovná dvě procenta. I to je však střídmější pohled, než co očekává ministerstvo financí (2,6 procenta) a v tomto případě i Česká národní banka (2,4 procenta).

Inflace by v Česku měla podle fondu letos klesnout z loňských 10,7 na 2,1 procenta a napřesrok na dvě procenta. Míra nezaměstnanosti by letos měla zůstat na 2,6 procenta, v roce 2025 očekává fond její pokles na 2,5 procenta.

Světová ekonomika poroste o 3,2 procenta, očekává fond

Odhad, který se týká Česka i dalších visegrádských států, vydal Mezinárodní měnový fond v rámci svého jarního výhledu pro světovou ekonomiku. Ta má v souhrnu růst o 3,2 procenta, což je více, než fond odhadoval dříve. Pro příští rok očekává rovněž 3,2procentní celosvětový růst.

Hodnota 3,2 procenta je pod průměrem let 2000 až 2019. I tak hodnotí Mezinárodní měnový fond současný vývoj příznivě. „Ekonomická aktivita byla během celosvětového poklesu inflace v letech 2022 a 2023 překvapivě odolná. S poklesem inflace z jejího vrcholu z poloviny roku 2022 se stabilně zvyšovala ekonomická aktivita, a to navzdory varováním před stagflací a globální recesí,“ uvedl MMF.