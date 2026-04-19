Bednář hájí vrácení důchodové hranice na 65 let. Budeme evropskou výjimkou, míní Pivoňka Vaňková

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali plánované změny v důchodovém systému. Člen senátního výboru pro sociální politiku Martin Bednář (ANO) obhajoval vládní změny zaměřené spíše na stávající důchodce než na ty budoucí a zdůraznil předvídatelnost důchodového systému. Podle místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavly Pivoňky Vaňkové (STAN) je důležité důchodový systém stabilizovat a připravit ho právě pro budoucí generace. Diskuzi moderovala Nina Ortová.
Zástupce vládní koalice Bednář na úvod pořadu shrnul, že ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje navýšit penze nad osmdesát let věku o pět set korun každých pět let a nad sto let o tisíc korun. Dále uvedl, že se resort plánuje navrátit k valorizaci důchodů o inflaci a o polovinu růstu průměrných mezd místo nynější třetiny.
Na dotaz moderátorky Ortové, proč jsou plánované změny zaměřené především na stávající důchodce, a ne na důchodový systém jako celek, Bednář sdělil, že nejdůležitější prvek důchodové reformy je její předvídatelnost. „Důchody by se neměly měnit pro lidi, které čeká penze v horizontu pěti nebo deseti let. Pojďme to nově nastavit až pro nadcházející generaci, aby se předešlo náhlým změnám těsně před odchodem do důchodů,“ dodal.
Pivoňka Vaňková obhajovala kroky minulé vlády Petra Fialy (ODS) a zopakovala, že důchodový systém bylo i dle řady expertů potřeba nastavit na udržitelnost. „V roce 2050 budou přicházet stovky tisíc lidí z populačně silných ročníků do systému a jim musíme nabídnout udržitelné a stabilní důchody. Proto je potřeba penze reformovat už pro současné mladé ročníky,“ uvedla.
Na téma zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 let Bednář poznamenal, že by se nad tuto hranici věk zvyšovat neměl a že si například zaměstnavatelé mají rozhodnout, zda seniory nad 65 let dále zaměstnají, či nikoliv. K financování penzí Bednář uvedl, že věří, že vláda nalezne finanční zdroje ve státním rozpočtu. Také prohlásil, že kabinet plánuje podpořit porodnost, jejíž zvýšení pomůže s financováním důchodů.
„Než by se nové generace dětí dostaly na pracovní trh, tak to nezachrání ta exponovaná léta. Proto minulá vláda zavedla postupné navyšování věku odchodu do důchodu o jeden měsíc každý rok od roku 2030. Vrácení stropu na 65 let, jak plánuje vláda Andreje Babiše (ANO), učiní Česko výjimkou v celé Evropě,“ podotýká Pivoňka Vaňková.
Podle ekonoma je zvyšování věku pro odchod do důchodu nezbytné
Ekonom Vladimír Bezděk v pořadu zopakoval, že demografický vývoj není příznivý, a proto se obává, že důchodová opatření současné vlády jen prohloubí deficit státního rozpočtu. „Plánovaná opatření jsou deficitní a v materiálech vlády není řešeno jejich krytí příjmy. Rostoucí doba dožití a klesající porodnost vyvine velký tlak na důchodový systém a další části státního rozpočtu,“ míní.
Podle ekonoma je zvyšování věku pro odchod do důchodu nezbytné. „Stát by měl motivovat lidi, ať si ještě odchod do důchodu o rok nebo o dva odloží a výměnou za to jim zajistit vyšší důchod. Je absurdní naopak lidi vyzývat, aby se už v důchodu ještě vraceli do práce a za to dostali dvojité finanční úlevy v podobě platby nižšího sociálního pojištění a zvyšování důchodů za každý odpracovaný rok. To je mimořádně drahé,“ řekl Bezděk.
