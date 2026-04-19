Bednář hájí vrácení důchodové hranice na 65 let. Budeme evropskou výjimkou, míní Pivoňka Vaňková


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
Události, komentáře z ekonomiky: Změny v důchodovém systému
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali plánované změny v důchodovém systému. Člen senátního výboru pro sociální politiku Martin Bednář (ANO) obhajoval vládní změny zaměřené spíše na stávající důchodce než na ty budoucí a zdůraznil předvídatelnost důchodového systému. Podle místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavly Pivoňky Vaňkové (STAN) je důležité důchodový systém stabilizovat a připravit ho právě pro budoucí generace. Diskuzi moderovala Nina Ortová.

Zástupce vládní koalice Bednář na úvod pořadu shrnul, že ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje navýšit penze nad osmdesát let věku o pět set korun každých pět let a nad sto let o tisíc korun. Dále uvedl, že se resort plánuje navrátit k valorizaci důchodů o inflaci a o polovinu růstu průměrných mezd místo nynější třetiny.

Na dotaz moderátorky Ortové, proč jsou plánované změny zaměřené především na stávající důchodce, a ne na důchodový systém jako celek, Bednář sdělil, že nejdůležitější prvek důchodové reformy je její předvídatelnost. „Důchody by se neměly měnit pro lidi, které čeká penze v horizontu pěti nebo deseti let. Pojďme to nově nastavit až pro nadcházející generaci, aby se předešlo náhlým změnám těsně před odchodem do důchodů,“ dodal.

Pivoňka Vaňková obhajovala kroky minulé vlády Petra Fialy (ODS) a zopakovala, že důchodový systém bylo i dle řady expertů potřeba nastavit na udržitelnost. „V roce 2050 budou přicházet stovky tisíc lidí z populačně silných ročníků do systému a jim musíme nabídnout udržitelné a stabilní důchody. Proto je potřeba penze reformovat už pro současné mladé ročníky,“ uvedla.

Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku
Na téma zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 let Bednář poznamenal, že by se nad tuto hranici věk zvyšovat neměl a že si například zaměstnavatelé mají rozhodnout, zda seniory nad 65 let dále zaměstnají, či nikoliv. K financování penzí Bednář uvedl, že věří, že vláda nalezne finanční zdroje ve státním rozpočtu. Také prohlásil, že kabinet plánuje podpořit porodnost, jejíž zvýšení pomůže s financováním důchodů.

„Než by se nové generace dětí dostaly na pracovní trh, tak to nezachrání ta exponovaná léta. Proto minulá vláda zavedla postupné navyšování věku odchodu do důchodu o jeden měsíc každý rok od roku 2030. Vrácení stropu na 65 let, jak plánuje vláda Andreje Babiše (ANO), učiní Česko výjimkou v celé Evropě,“ podotýká Pivoňka Vaňková.

Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka
Podle ekonoma je zvyšování věku pro odchod do důchodu nezbytné

Ekonom Vladimír Bezděk v pořadu zopakoval, že demografický vývoj není příznivý, a proto se obává, že důchodová opatření současné vlády jen prohloubí deficit státního rozpočtu. „Plánovaná opatření jsou deficitní a v materiálech vlády není řešeno jejich krytí příjmy. Rostoucí doba dožití a klesající porodnost vyvine velký tlak na důchodový systém a další části státního rozpočtu,“ míní.

Podle ekonoma je zvyšování věku pro odchod do důchodu nezbytné. „Stát by měl motivovat lidi, ať si ještě odchod do důchodu o rok nebo o dva odloží a výměnou za to jim zajistit vyšší důchod. Je absurdní naopak lidi vyzývat, aby se už v důchodu ještě vraceli do práce a za to dostali dvojité finanční úlevy v podobě platby nižšího sociálního pojištění a zvyšování důchodů za každý odpracovaný rok. To je mimořádně drahé,“ řekl Bezděk.

Systém důchodového pojištění by letos podle ministerstva měl skončit v plusu
Česko má podle Havlíčka smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva na celou sezonu

Česká republika má smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva pro celou sezonu, řekl v diskusním pořadu televize CNN Prima News ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zároveň ale nevyloučil, že některé aerolinky mohou kvůli nedostatku paliva v zahraničí rušit lety do Česka. Plynulé dodávky leteckého petroleje pro český trh v minulých dnech potvrdili i distributoři.
před 2 hhodinami

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
včeraAktualizovánovčera v 08:57

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Ceny ropy na světových trzích prudce klesly poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026

Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Nizozemský soud zrušil arbitrážní rozhodnutí z roku 2023, podle kterého Česko uspělo ve sporu o 3,6 miliardy korun proti kyperským firmám ze skupiny Synot. Zároveň jim ale zakázal znovu vést proti Česku arbitráž, uvedlo ministerstvo financí, které považuje rozsudek za příznivý pro Česko. Spor s firmami WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited se týkal zrušení povolení pro provozování videoloterijních terminálů. Synot se seznamuje s rozhodnutím a konzultuje jej s právníky.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026

O víkendu nejvyšší ceny paliv opět mírně klesnou

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026
