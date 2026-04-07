Systém důchodového pojištění by letos podle ministerstva měl skončit v plusu


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Příznivý vývoj na důchodovém účtu
Zdroj: ČT24

Systém penzí ke konci února vykázal schodek necelých šesti miliard korun, což je nejnižší deficit za posledních pět let. Ministerstvo práce a sociálních věcí po mnoha ztrátových letech očekává, že na konci letošního roku by měl systém skončit v plusu. Na příčinách příznivého trendu se ale zástupci nové a minulé vlády neshodnou.

Josef Vetešník na pražském Žižkově žil i pracoval – jako kuchař nebo školník. Oblastí ale projížděl i v další profesi, jako řidič tramvaje. Po celou dobu své pracovní aktivity odváděl peníze do penzijního systému. Teď už z něj čerpá a s výší důchodu je spokojený. „Dokonce si dokážu ušetřit. Jezdím každý rok se sestrou do lázní, které si platíme (…). Takže na to si našetřím. A jsem spokojený,“ říká.

Do konce února stát důchodcům vyplatil bezmála 127 miliard korun. Bylo to o téměř šest miliard víc, než na penze vybral. Deficit byl nižší naposledy v roce 2021, kolem čtyř miliard. V letech 2023 a 2024 to bylo násobně více. Vždy přes patnáct miliard. Na příčinách příznivého trendu se ovšem zástupci nové a minulé vlády neshodnou.

„Bezesporu ne kroky bývalé vlády. Je to růst ekonomiky, je to růst reálných i nominálních mezd. To znamená, že když vám rostou mzdy, tak vám logicky rostou i odvody,“ popisuje ministryně financí Alena Schillerová (ANO), co podle ní stojí za nejnižším schodkem za poslední roky.

„Je to výsledek opravdu rozumné politiky předchozí vlády, konsolidace veřejných rozpočtů. A je to důležitý krok i z hlediska budoucnosti a klíčová výzva pro současnou vládu, aby nerušila důchodovou reformu,“ míní šéf ODS Martin Kupka.

Systém penzí skončil loni ve schodku 9,2 miliardy korun
Vláda chce rozšířit systém věkových valorizací důchodů

Koalice chce od příštího roku upravit vzorec pro navyšování penzí a také rozšířit systém věkových valorizací důchodů. V osmdesáti by si lidé polepšili o pět set korun měsíčně. Devadesátníci by pak nově dostávali v součtu o patnáct set korun měsíčně víc. „Z praxe víme, že lidé (…) po osmdesátých letech života potřebují i více péče a potřebují tu péči z něčeho zaplatit,“ vysvětluje místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

„Je to plošné, je to necílené a je to nekoncepční, nesystémové. Pojďme tyto peníze raději vzít a investovat je právě do té péče,“ oponuje vládnímu plánu další místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Zrušení postupného zvyšování věku odchodu do penze na 67 letech po roce 2030 a jeho zastropování na 65 letech nebo širší definici náročných profesí plánuje ministerstvo práce prosadit od ledna 2028.

Důchodový účet se dostává do plusu
Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Lidé za benzin zaplatí maximálně 43,15 koruny za litr s DPH, v případě nafty určil resort maximální cenu 49,59 koruny za litr s DPH. Jde o součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Unie nezávislých petrolejářů ovšem tvrdí, že cenový strop byl vypočítán špatně.
Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

Ceny ropy pokračují v růstu. Trh sleduje, jak se blíží termín stanovený prezidentem USA Donaldem Trumpem, aby Írán znovu otevřel Hormuzský průliv. Washington varoval, že pokud Teherán do stanovené lhůty nepřistoupí na dohodu, může čelit útokům na důležitou infrastrukturu včetně mostů a elektráren. Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v České republice v březnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,4 procenta v únoru, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Strážníci chtějí dříve do důchodu, ministerstvo potřebuje nejdřív data

Po alespoň dvaceti letech služby dříve do důchodu. Městské policie chtějí, aby stát umožnil strážníkům odejít do penze ještě před dovršením 65 let. Tedy podobně jako to mají třeba zdravotničtí záchranáři nebo podnikoví hasiči.
Podvodníci na telefonu letos připravili lidi už o skoro čtvrt miliardy

Lidé už letos přišli kvůli podvodným telefonátům o téměř čtvrt miliardy korun. Zloději vydávající se za bankéře nebo policisty přesvědčí oběti, aby převedly své úspory na jiný účet. Výjimkou nejsou ani milionové sumy.
Rozpolcená EU řeší úpravy systému emisního obchodování

Systém emisního obchodování v Unii čeká po dvou dekádách revize. Víc povolenek má zůstávat v rezervě, což má zvýšit stabilitu a předvídatelnost cen. S komplexním návrhem by měla Evropská komise přijít v létě. Na změny tlačí deset států včetně Česka, další jsou ale proti.
VideoZavřené obchody během svátků. Možností nakoupit ale přibývá

Velikonoční pondělí bylo zavíracím dnem pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Možností, kde nakoupit, ale přibývá. A lidé je ve velkém využívají. Prodeje ve srovnání s běžnými dny rostou až o desítky procent. Jako obchod fungují například čerpací stanice, lidé si také nechávají potraviny dovážet z on-line obchodů. Velký rozvoj zažívají prodejny s možností bezobslužného provozu. Počet podobných prodejen by se letos mohl přiblížit ke dvěma stům. Dalším dnem, kdy si lidé v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních nenakoupí, bude 8. květen.
