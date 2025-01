ŽIVĚ: Sněmovnu čeká zákon o kybernetické bezpečnosti i pravidla pro volební kampaně

Zákon o kybernetické bezpečnosti má mimo jiné umožnit prověření dodavatelů, kteří by mohli představovat pro stát bezpečnostní riziko, a také jejich vyloučení. Sněmovna by mohla v předloze podle doporučení výborů omezit navrhované pravomoci Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost ve prospěch vlády tak, aby o zákazu dodavatelů rozhodovala ona. Kybernetický úřad nesouhlasí s další úpravou hospodářského výboru, podle níž by mechanismus prověřování dodavatelského řetězce směřoval jen do nejkritičtějších částí infrastruktury.

Návrh zákona o digitální ekonomice má zajistit ochranu uživatelů internetu i jejich dat a zároveň nastavit rovné podmínky mezi firmami působícími na této síti. Cílem novely o zmírnění pravidel pro soudní znalce je podle vlády stabilizace situace a zabránění odchodu znalců poté, co se podmínky před několika lety naopak zpřísnily.