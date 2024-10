Čeští politici využívají TikTok i přes dřívější varování NÚKIB

ČTK

ČT24

Jáchym Novotný

Zdroj: ČTK , ČT24 , BBC , NBC News

Premiér Petr Fiala (ODS) má nově svůj profil v čínské aplikaci pro sdílení krátkých videí TikTok. Bezpečnostní záležitosti jsou podle ředitele odboru komunikace úřadu vlády Václava Smolky zajištěny. Na TikToku založili už dříve své účty i další politici, zejména opoziční. V poslední době ale sociální síť začalo využívat i více vládních politiků. Před aplikací přitom v minulosti varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a odborníci na kybernetickou bezpečnost považují varování za stále platná. Ve Spojených státech amerických se pak dokonce řeší možný zákaz TikToku.

„Na TikToku jsou dnes minimálně dva miliony Čechů. Naším cílem není z Petra Fialy udělat influencera, ale komunikovat odlehčenou a srozumitelnou formou politiku, kterou premiér dělá, přiblížit mladší generaci jeho pracovní program, názory a pohled na svět,“ uvedl Smolka. „Museli jsme samozřejmě zajistit v první řadě bezpečnost. Aplikaci máme v telefonu určeném jen pro ni a nikde jinde, díky tomu se vyhneme možnému zneužití citlivých dat,“ vysvětlil. Před TikTokem varoval NÚKIB NÚKIB vydal loni v březnu varování před instalací a používáním čínské aplikace TikTok na zařízeních s přístupem k systémům spadajícím do kritické informační infrastruktury a dalším významným informačním systémům. Obava NÚKIB z možných kybernetických hrozeb plynula hlavně z množství shromažďovaných dat o uživatelích nebo ze způsobu, jakým se data sbírají a jak se s nimi nakládá. „Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v ČR, nám nedává jinou možnost než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu,“ sdělil vloni v březnu ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Dalším důvodem pro vydání varování bylo podle úřadu právní a politické prostředí v Číně, kterému podléhá vývojář a provozovatel aplikace, jímž je pekingská společnost ByteDance. „Varování nerozlišuje mezi uživateli ze státního a soukromého sektoru. Stěžejní je pro mě to, zda by ohrožení konkrétního systému mohlo mít negativní dopad na fungování ČR a bezpečí každého z nás,“ doplnil před zhruba rokem a půl Kintr. Široké veřejnosti úřad tehdy doporučil zvážit využívání aplikace a zejména to, co přes ni lidé sdílí. Osobám ve vysokých politických, veřejných či rozhodovacích funkcích pak výslovně doporučil aplikaci nepoužívat. TikTok využívá řada českých politiků Podobně jako premiér postupují – ohledně bezpečnosti – i další politici využívající čínskou sociální síť. Například předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš už vloni v březnu řekl, že doporučení NÚKIB vnímá a má TikTok na zvláštním zařízení, které slouží jen pro tuto aplikaci a na žádnou komunikaci jej nepoužívá. Také ministr práce a sociálních věcí a bývalý předseda KDU-ČSL Marian Jurečka poukázal na to, že kvůli bezpečnosti nemá TikTok stažený ve svém mobilu. „Udělali jsme opravdu velkou strategickou chybu, když jsme se před několika lety neformálně rozhodli, že nebudeme na TikToku. Je chyba, že tam nikdo z vrcholných politiků demokratických stran ve vládě nebyl,“ vysvětlil v polovině října serveru Aktuálně.cz Jurečka, proč se rozhodl si na sociální síti založit účet. Aplikaci často využívají opoziční politici. Podle Jurečky tam zástupci hnutí ANO a SPD šíří lži, které nikdo nevyvrací. „Mám ambici tam být a svádět souboj s mnoha nepravdami. Vždyť kolem třiceti procent uživatelů sociálních sítí je na TikToku. Nesledují skoro žádné zpravodajství a názor na společenské dění a na vládu si tvoří jen na základě toho, co je na TikToku,“ podotkl ministr práce a sociálních věcí.

Smolka doplnil, že celosvětový trend je jasný. „My budeme postupovat v jeho duchu. Byli bychom hloupí, kdybychom tento prostor nevyužili a dobrovolně ho přenechali jiným,“ dodal. Na TikToku má příspěvky i předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Na síti ale nemá vlastní profil, jeho spolupracovníci využívají profil Starostů a nezávislých. „Obsah na náš účet na TikToku nahráváme jen z jednoho telefonu, který je k tomu určený a nemá přístup k žádným citlivým datům a systémům,“ sdělila mluvčí strany Sára Beránková. Podle metodika kybernetické bezpečnosti je riziko stále stejné „Varování NÚKIB je pořád platné,“ říká metodik kybernetické bezpečnosti CESNET Jan Kolouch. Vnímání rizika by podle něho mohlo změnit jedině odlišné geopolitické vnímání Čínské lidové republiky, protože data sbíraná TikTokem mohou být využita právě Čínou. U bezpečnostních opatření, která se politici snaží dělat, podle Koloucha záleží na tom, jak mají veřejní činitelé svá mobilní zařízení skutečně nastavená. „Když si vezmete dva největší producenty operačních systémů do mobilních telefonů, tedy Android a iOS, tak pro to, aby vám zařízení fungovalo, se musíte přihlásit svým účtem, který máte u Applu nebo u Googlu. Tím pádem to zařízení určitým způsobem provazujete s vaší identitou, která je navázána na vaše kontakty i další věci a ta aplikace může dle smluvních podmínek sbírat celou řadu informací a následně je využívat,“ vysvětlil rizika. TikTok podle něho lze využívat relativně bezpečně, ale bezpečí netkví pouze v používání separátního mobilního zařízení, učinit je třeba řadu dalších kroků. Rizik je u čínské sociální sítě podle Koloucha celá řada. „U TikToku byly zaznamenány informace, že je schopen snímat údaje, které máte na obrazovce nebo vaše klávesové stisky,“ popsal. „To znamená, že v momentě, kdy využíváte tuto aplikaci a máte ji ve svém telefonu, tak je možné screenovat, co děláte, s kým si píšete a zároveň to získává informace z vašich kontaktů i dat, která si ukládáte, ať už jsou to fotky nebo videa,“ poukázal Kolouch na nebezpečí spojené s čínskou sociální sítí.

Sám bych si účet na TikToku nezaložil, říká odborník Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) a odborník na kybernetickou bezpečnost a IT Aleš Špidla rovněž považuje varování NÚKIB za stále aktuální a říká, že sám by si účet na TikToku nezaložil. Samotné rozhodnutí založit si na této sociální sítí účet je ale podle něho osobní volba daného politika. „Nemyslím si, že by jim to někdo mohl zakázat. Je to všechno v rovině doporučení,“ uvedl. Bezpečnostní opatření, která politici na TikToku využívají, jsou podle Špidly lepší než nic. „Fenomén sociálních sítí a jejich schopnosti mít nějaký dopad a vliv na lidi kolem, kteří je sledují, je signifikantní. Politici mají sociální sítě zanalyzované a vědí, jaký dopad to na voliče má,“ vysvětlil, proč si někteří z nich mohou zakládat účty na čínské sociální síti i přes varování úřadů. „Je to trochu dvousečná zbraň, nejsem si jistý, jestli pan premiér udělal dobrý krok,“ sdělil dále Špidla. Ten se také pozastavil nad tím, že někteří vládní politici nebyli dosud na sociálních sítích příliš aktivní a až rok před volbami se rozhodli založit si účet na TikToku. Riziko aktivit politiků na sociálních sítích včetně TikToku vidí v tom, že jejich účty může někdo ukrást a vydávat se za ně. Varoval zejména před takzvanou deepfake technologií, která umožňuje vytvářet falešná videa a realisticky v nich nahrazovat tváře a měnit hlasy nebo obsah slov. „Když se podívate na Facebook, tak uvidíte spoustu příkladů,“ poukázal Špidla, podle něhož politici musí postupovat tak, aby minimalizovali pravděpodobnost krádeže účtu.

TikTok je jako bezpečnostní hrozba vnímán i v USA Před čínskou sociální sítí nevarují pouze úřady v Česku. Už v červnu 2020 byla aplikace zakázána v Indii. Před TikTokem varovaly rovněž úřady ve Spojeném království a v březnu roku 2023 začala čínskou sociální síť ve svých zařízeních blokovat také kanadská vláda. V dubnu letošního roku pak americký Kongres schválil zákon, který TikTok zakazuje, pokud společnost ByteDance nebude souhlasit s jeho prodejem nečínské společnosti. Američtí zákonodárci se totiž obávají, že čínská vláda může společnost donutit předat data o zhruba 170 milionech amerických uživatelů sítě. Prezident Joe Biden návrh zákona podepsal.

Samotné podepsání zákona hlavou státu ale k zákazu TikToku nestačí. Legislativa dává firmě ByteDance devět měsíců na prodej aplikace novému kupci s dodatečnou tříměsíční dobou odkladu, pokud vláda vyhodnotí, že se ByteDance TikToku snaží zbavit. Podle BBC společnost TikTok uvedla, že do 19. ledna roku 2025 musí být buď prodána, nebo bude nucena ukončit svou činnost v USA. TikTok ale v květnu podal žalobu, jejímž cílem je příslušný zákon zablokovat. Soudní proces se pak podle serveru BBC může táhnout i několik let. Žalobu začal soud projednávat v září Právníci zastupující sociální síť TikTok a vládu Spojených států se poprvé střetli u soudu ve sporu kolem nového zákona 16. září. Společnost zákon označila za bezprecedentní zásah do svobody slova v USA a za protiústavní opatření. Podle vlády je zásah nutný kvůli ochraně národní bezpečnosti, informovaly agentury AP a Reuters. „Zákon (projednávaný) před tímto soudem je bezprecedentní a jeho dopady by byly ohromné,“ řekl zástupce firem TikTok a ByteDance Andrew Pincus. Podle něj opatření nespravedlivě cílí na americkou větev platformy, tedy na americkou společnost, a porušuje první dodatek ústavy zakazující Kongresu omezovat svobodu slova. Pincus plán zakázat platformu přirovnal k tomu, kdyby vláda chtěla Američanům zakázat zveřejňování obsahu v médiích se zahraničním vlastníkem, jako je například server Politico, televize al-Džazíra nebo hudební platforma Spotify.