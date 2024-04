Zákon umožňující zákaz TikToku v USA zřejmě zbrzdí soudní spory

Americký Kongres společně s masivním balíkem zahraniční pomoci v noci na středu definitivně schválil opatření, jehož výsledkem by mohl být zákaz sociální sítě TikTok ve Spojených státech, a to už na začátku příštího roku. V praxi ale populární platforma zřejmě zůstane dostupná déle, uvádějí americká média. Vymáhání zákona totiž minimálně zbrzdí soudní spory.

„Mohlo by trvat měsíce i roky, než bude otázka urovnána, a během této doby by pravděpodobně americkým uživatelům aplikace nadále fungovala,“ napsal list The New York Times (NYT). Analytik Isaac Boltansky ze společnosti BTIG řekl televizi NBC News , že zákaz TikToku vstoupí v platnost nejdříve v roce 2026.

Podle AP ale aplikace v dohledné době nezmizí. Důvodem není to, že by se čekal brzký prodej platformy ze strany ByteDance, nýbrž očekávané soudní spory.

Pokud by zákon u soudů nakonec obstál a ByteDance by hledala pro TikTok nového majitele, není jasné, kdo by platformu mohl zakoupit. Další neznámou je politický vývoj, neboť USA v listopadu čekají prezidentské volby, po nichž by se mohl do Bílého domu vrátit republikán Donald Trump. Ten sice na konci svého prvního mandátu sám prosazoval prodej nebo zákaz TikToku, aktuální plán Kongresu ale nepodpořil.

„Bude to pořádný chaos,“ shrnul situaci odborník na regulaci sociálních sítí Anupam Chander spolupracující se střediskem Institute for Rebooting Social Media při Harvardově univerzitě.