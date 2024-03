Kolem setrvání TikToku v USA panuje nejistota. Influenceři se bojí o výdělky, poslanci čínského vměšování

Zákon, který minulý týden schválili američtí zákonodárci, ukládá čínskému vlastníkovi TikToku, společnosti ByteDance, aby se vzdal amerických aktiv v této sociální síti. Peking to označuje za nátlak. Influenceři mají strach, že přijdou o výdělky a sledující. Oproti tomu se většina amerických poslanců shoduje, že bezpečnost Spojených států je kvůli síti v ohrožení.

„Tento zákon nutí TikTok, aby přetrhal vazby s Komunistickou stranou Číny,“ vysvětlil republikánský poslanec Mike Gallagher. Zákaz čínské aplikace s krátkými videi je až krajní varianta, kterou zákon nabízí. K ní by došlo, pokud by ByteDance na odprodej svého podílu nepřistoupil.

Peking však takový krok odmítá. „Americká strana se snaží všemi možnými prostředky využít svou moc k potlačení TikToku. Nejen, že ho chce zakázat, ale i donutit, aby se rozešel se svou mateřskou společností,“ řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin.

Zájem o odkup

Zájem o síť už projevil bývalý americký ministr financí Steven Mnuchin. S cílem TikTok odkoupit dává dohromady skupinu investorů. ByteDance síť ocenil na 268 miliard dolarů. „Myslím si, že by zákon měl projít. Myslím si, že by se měl (TikTok) prodat. Rozumím technologiím. Je to obrovský byznys,“ prohlásil.

Prezident USA Joe Biden slíbil, že zákon podepíše. Předtím ale musí projít horní komorou. Proti jsou někteří demokratičtí senátoři, kteří se obávají, že by zákazem přišli o část svých mladých voličů. Proti je také bývalý prezident Donald Trump, který usiluje o znovuzvolení do Bílého domu. Podle něj by tím posílil například Facebook, který Trump odmítá.

TikTok už zakázala v roce 2020 Indie, která tehdy měla největší počet uživatelů sítě na světě. Ti ale videa natáčet nepřestali, jen je umisťují na jiné platformy.