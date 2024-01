Sludge videa na TikToku jsou problém. Mladí je milují, mohou je ale poškodit

Tomáš Karlík

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , Scientific American , CBS , Yahoo News , Business Insider , Addictive Behaviors

Ukázka sludge videa

Sludge videa jsou obrovským fenoménem současnosti. Fenoménem, který statisticky nezná téměř nikdo nad třicet let, ale o to zásadnější je pro ty nejmladší generace. Zpopularizovala ho videoplatforma TikTok, odkud se rozšířil dál. O co jde?

Představte si, že se díváte na záznam fotbalového zápasu. Sledujete, jak někdo jiný hraje vaši oblíbenou videohru. Užíváte si pořad o pečení dortů. Zadržujete dech nad adrenalinovým videoklipem jízdy na kole divokým pralesem. A to všechno dohromady, ideálně na jedné obrazovce. Přesně to je sludge content, nový žánr videoobsahu, který se skládá z několika dramaticky odlišných klipů, které jsou zobrazené vedle sebe. Takových klipů může být vedle sebe najednou až deset. Divák tak nemusí „mrhat časem“ nad tím, aby je sledoval postupně, ale může si je užívat všechny najednou. Podle expertů jde o reakci mladých lidí na stále silnější vystavení lidí více a více podnětům, což oslabuje jejich pozornost a schopnost koncentrovat se. Závislost na obsahu Algoritmus TikToku se někdy označuje jako „kokain internetu“. Podle deníku The Guardian průzkumy uvádějí, že účet má na platformě většina amerických teenagerů, přičemž 67 procent jich aplikaci někdy použilo a 16 procent ji používá téměř neustále. TikTok podle dokumentů uniklých v roce 2021 vyhodnocuje aktivitu uživatelů jinak než ostatní sociální sítě. Před interakcemi, jako jsou kliknutí, upřednostňuje dobu strávenou na samotné síti. Právě proto se její algoritmu srovnává s drogou vyvolávající závislost. Uživateli ukazuje obsah, u kterého vydrží co nejdéle. Zároveň se liší i od dalších sociálních sítí tím, že většina zobrazovaného obsahu pochází od lidí, které uživatel mimo internet nezná. Facebook se přitom například zaměřuje naopak spíš na obsah od rodiny či přátel.

Existuje jeden menší výzkum na několika stovkách mladých lidí, který ukázal, že asi čtvrtina zkoumaných uživatelů TikToku projevuje nějaké známky závislosti na tomto médiu. Celosvětově má přitom tato platforma asi 1,7 miliardy uživatelů a nejsledovanější videa asi dvě miliardy přehrání. Sludge videa tuto závislost podporují ještě víc, ale jinak. Jaké jsou ale dopady na duševní život a schopnosti sledujících, zatím není dobře popsané. Vědecký časopis Scientific American se zeptal několika expertů, jak by tyto důsledky mohly vypadat. Ti se shodli na tom, že dopad by měl být kvůli jeho podstatě podobný jako u multitaskingu, tedy snaze dělat víc věcí současně. Vědci upozorňují, že nic jako multitasking ve skutečnosti u lidí není možný – a to přesto, že je spousta lidi přesvědčená o tom, že to zvládá. Ve skutečnosti podle spousty výzkumů člověk jenom přepíná pozornost mezi více úlohami. Jenže snaha o to může negativně ovlivnit koncentraci. Scientific American upozornil na studii z roku 2020, která popsala, jak se mění mentální schopnosti mladých lidí, kteří sledovali více digitálních zařízení současně. Výsledky jsou varovné: ukazují, že lidem se může zhoršit pozornost i paměť. Jak je to možné?

Multitasking totiž „rozsekává“ lidskou pozornost na malé plátky a přepíná mezi nimi. Jenže experimenty jasně prokázaly, že když je koncentrace takhle roztříštěná, není lidský mozek schopný plně obsah pochopit ani si ho zapamatovat. Naše mysl není konstruovaná na to, aby se takhle adaptovala – a pokud se o to snaží, má pozorovatelné důsledky. Negativní důsledky. Příliš mnoho stimulace může totiž časem poškodit schopnost soustředit se na jeden úkol. Tedy na to, co je pro většinu činností důležité a na co jsme jako živočišný druh naprogramovaní. Proč to funguje? Přesto sludge videa podle všeho na diváky fungují. Člověk totiž vznikl v prostředí, kde pro něj byly nejdůležitější právě vizuální informace, zejména ty, v nichž se objevují rychlé pohyby. Ty mohou znamenat kořist a tedy zdroj energie, anebo naopak predátora – neboli hrozbu. Nutně tedy takovou obrazovou složku považuje za důležitou – a právě na to cílí sludge videa. Obsahují obrovské množství pohybu, což je pro mozek vzrušující. Považuje ho za důležitý, takže člověka za jejich sledování odměňuje tím, že za to uvolňuje do těla chemické látky, jako je dopamin, které vyvolávají mimo jiného závislostní efekt.

Tomu odpovídají i reálné výsledky takových videí na TikToku, podle webu stanice CBC jsou velmi úspěšná. Diváci u nich vydrží delší dobu proto, že když je omrzí jeden z klipů, přepne pozornost na jiný – a tak dál. Tento druh obsahu také skvěle láká nové diváky; přestože už se na TikToku objevuje déle než rok, stále je to něco nového. Takže když se na tyto stránky dostane nějaký nový divák, který tento fenomén zatím nezná, sludge ho s vysokou pravděpodobností zaujme. Vědci oslovení Scientific Americanem varují před unáhlenými intepretacemi – reálně se o dopadech ví stále příliš málo. Nicméně, platí to i opačně: není ideální podcenit možné negativní důsledky. Existují totiž skupiny lidí, které může nadměrná stimulace smyslů poškodit. Například ti s autismem nebo s ADHD se mohou cítit vyhoření nebo přehlcení, pokud zažívají příliš mnoho podnětů.