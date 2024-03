TikTok hledá v USA cesty, jak tam zůstat čínský. Američtí investoři již krouží kolem

před 2 h hodinami

Události: Budoucnost sociální sítě TikTok v USA (zdroj: ČT24)

Čínská aplikace TikTok chce využít všechny legální možnosti, aby se ubránila hrozícímu zákazu ve Spojených státech. Do Senátu zamířil návrh zákona, ve kterém drtivá většina kongresmanů žádá, aby se TikTok dostal do amerických rukou. Obávají se čínské špionáže a vlivu komunistické vlády na americké uživatele. Peking to odmítá s tím, že jde o podkopávání mezinárodního obchodního pořádku.

TikTok svými videi láká na 170 milionů amerických uživatelů. Úspěch aplikace zajišťuje algoritmus, který vzniká i v Pekingu. Firma však odmítá tlak kongresmanů, aby čínského vlastníka nahradil západní. A proto bije na poplach před zákazem, uvedl zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal.



„Vezme to miliardy dolarů z kapes tvůrců a malých podniků. Ohrozí to víc než 300 tisíc amerických pracovních míst,“ tvrdí výkonný ředitel TikToku Šou C' Čche.

Platforma TikTok je založena na nahrávání a publikování krátkých videí, oblíbili si ji zejména mladí lidé, uvedla agentura ČTK. Aplikace dříve umožňovala uživatelům vytvářet krátké videoklipy o délce maximálně patnácti vteřin, později byla délka prodloužena na tři minuty a nyní je možné nahrávat videoobsah s délkou až deseti minut.

V USA se také ozývají lidé, kteří aplikaci využívají. Například Dela sleduje na TikToku asijské recepty. Nic by nenamítala, kdyby Číňané aplikaci prodali, přestože něco takového by musela schválit pekingská vláda. „Mám ho ráda, trávím na něm hodně času. Podle mě si nezaslouží, aby byl zakázaný,“ řekla. Victoria zase rozdává na TikToku rady ženám. Zákaz by podle ní mohl mít i psychologické dopady. „Je tu hodně lidí, kteří spoléhají na sociální média, hlavně pokud jde o kontakty. Pokud k nim nebudou mít přístup, kde získají své vztahy a spojení?,“ ptá se.