V USA je otevřena cesta k zákazu TikToku

Americká Sněmovna reprezentantů v sobotu přijala opatření, které by mohlo vést k celostátnímu zákazu sítě TikTok, u níž se činitelé obávají čínské špionáže. Návrh prošel velkou nadstranickou většinou a putuje do Senátu, který ho podle očekávání schválí a následně jej podepíše prezident Joe Biden.

Dolní komora amerického Kongresu zákon, jenž může vést k zákazu TikToku, schválila spolu s očekávanou pomocí Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu.

Čínská společnost ByteDance, která síť vlastní, by v případě schválení měla devět měsíců na prodej TikToku. Pokud by nevyhověla, došlo by k odstranění aplikace z amerických distribučních platforem. Předlohu zákonodárci schválili většinou 360 ku 58 hlasům.