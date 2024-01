ŽIVĚ: Poslanci se sešli na první letošní řádné schůzi, měli by řešit střelbu na fakultě

Poslanci by měli už v úterý odpoledne projednat okolnosti prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednání zahájili minutou ticha za oběti útoku. Věnovat by se měli také trojici předloh, u nichž navrhovatelé chtějí, aby je sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení. Jde o posun termínu pro vyřazování emisních povolenek, o přidělení průměrných důchodů i těm disidentům, kteří neplatili dostatečně dlouho odvody, a o změny v sociálních službách, avizoval dopoledne po jednání širšího vedení dolní komory, takzvaného grémia, předseda poslanců ODS Marek Benda.

Po zahájení první letošní řádné schůze sněmovny mají vystupovat z opozice zejména řečníci s přednostním právem. Podle Bendy se očekává, že blok návrhů na změny programu potrvá dvě až tři hodiny.

Následně by se zákonodárci měli zabývat z podnětu poslance opozičního hnutí ANO Jana Richtera tragickou událostí na filozofické fakultě, při níž střelec zabil čtrnáct lidí a následně také sebe. Debata by měla trvat podle Bendy zhruba do 19:00, následně by se poslanci věnovali trojici návrhů zákonů. Sněmovní jednání by mělo skončit do 21:00. Ještě před zahájením schůze předseda Pirátů Ivan Bartoš avizoval, že o tragické střelbě hodlá na plénu mluvit i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ten následně řekl, že nehodlá opozici bránit, aby diskusi o události na fakultě zařadila na jednání, poprosil ale o maximální citlivost debaty.

Postupem policie na filozofické fakultě se ve čtvrtek zabýval sněmovní bezpečnostní výbor. Richter vytkl při jednání policii i vedení školy způsob komunikace s poškozenými. Jeho dcera byla mezi zraněnými.

Ve středu se sněmovna sejde na mimořádné schůzi svolané z koaličního podnětu ke spornému návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. S novelou nesouhlasí opoziční hnutí ANO a SPD, očekávají se obstrukce. Benda odhadl, že středeční jednací den by mohl končit o půlnoci či hodinu po ní. Debata o volbě poštou zabere pravděpodobně i čtvrtek a pátek. Patrně až v pátek v 17:00 se dostane na další mimořádnou schůzi svolanou z podnětu ANO k návrhu na zvýšení příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením.