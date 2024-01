Poslanci se scházejí poprvé v novém roce. Čeká se boj o korespondenční volbu

„Novodobý volební systém České republice nebyl nikdy za 33 let zásadním způsobem zpochybněn,“ sdělila ve vysílání ČT24 Schillerová. Podle ní je v něj obrovská důvěra. „Proč ho chceme rozkolísat?“ ptá se. Politička volá po větší diskuzi vládních stran s opozicí, připustila dohodu na změně, která by platila od 1. ledna 2026.

K volbě poštou pro české občany v cizině nechali vládní poslanci svolat mimořádnou schůzi. Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Poštu by podle nich mohlo využít k hlasování několik set tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem.

Naruší se důvěra v demokracii?

O takovém posunutí až po volbách v příštím roce mluvil i předseda hnutí SPD Tomio Okamura - potvrdilo by to podle něj, že systém vládní koalice nemění účelově. Hnutí SPD by ale prý bylo tak jako tak proti, otázka by se měla prý řešit v rámci referenda, prohlásil ve vysílání ČT24. Volby mají být podle ústavy rovné, tajné a přímé, to podle něj korespondenční volba neumožňuje. Zmínil obavy z ovlivňování voličů i sčítání hlasů.

„Způsob, průběh voleb zpochybňován v podstatě až na výjimky nikdy nebyl, tak proč to měnit tak, abychom narušili důvěru v demokracii?“ ptal se Okamura. Místopředsedkyně ústavně-právního výboru Vladimíra Lesenská (SPD) v Událostech, komentářích dodala, že ohledně korespondenční volby mění názor i vládní politici. Tajnost volby bude prý diskutabilní. „Kdo si bude chtít vyhlédnout konkrétní osobu, jak volila, tak si to zjistí,“ sdělila.