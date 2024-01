Sněmovnu čeká debata o korespondenční volbě. Protáhnout se může na několik dní

Ve středu ráno pak přijde na řadu nejočekávanější část jednání. Mimořádná schůze s jediným bodem na programu – korespondenční volbou. „Bude to několik dnů. Jestli to bude i několik nocí, to uvidíme. Jako hlavní předkladatel jsem připravený návrh zdůvodnit, jako vláda si za ním stojíme,“ ujišťuje ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Protáhne se už samotný úvod schůze, kdy mohou vystoupit jen politici s přednostními právy. „Máme čtyři, myslím, že budou všechna využita,“ potvrzuje předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. Také šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala potvrdil, že zástupci tohoto hnutí „budou mluvit dlouho“.

„Myslím, že se klidně můžeme dohodnout, že nebudou noční jednání. Ale vyžaduje to vstřícnost obou stran,“ nabádá předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

ANO korespondenční volbu dřív chtělo, teď věc vidí jinak

Stejně jako současná vláda, měla korespondenční volbu v programovém prohlášení i ta minulá, kterou vedlo hnutí ANO. Podle jeho politiků se ale pohled na věc s dalšími poznatky změnil. Tvrdí, že úprava může narušit ústavní principy voleb. „Když jdete za plentu, je jasné, že jste to vy, předložila jste občanský průkaz, je jasné, že jste tam sama, že vám nikdo nekouká přes rameno,“ argumentuje proti korespondenčnímu hlasování Alena Schillerová.



„Když se jede s přenosnou urnou do nemocnice, k někomu domů, tam plenta taky není. Plenta má zajišťovat, aby na mě nekoukal stát, respektive ta volební komise,“ namítá předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Ve hře je zkrácení řečnické doby



Opozice chystá dlouhé projevy. Během dne může žádat i až dvouhodinovou pauzu na jednání klubu. „Jsme přesvědčeni, že korespondenční volba je protiústavní krok. Budeme dělat všechno pro to, aby nebyla schválena,“ ujišťuje Radim Fiala (SPD).



I koalice se už chystá na náročný sněmovní týden. Už dřív prohlasovala například zkrácení řečnické doby. To může být ve hře i nyní. „Domnívám se, že budeme jednat do nočních hodin. Strategie je jednoduchá: musíme vydržet,“ dodává předseda poslaneckého klubu lidovců Aleš Dufek.



Ani to ale nebude poslední schůze v následujícím týdnu. O svolání další mimořádné požádali i poslanci opozičního ANO. Jednat chtějí například o příspěvku na péči. Jednání má začít po skončení nebo přerušení schůze ke korespondenční volbě. Nejpozději ale v pátek v podvečer.