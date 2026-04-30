Vystrčil a Mračková Vildumetzová se v Událostech, komentářích střetli ohledně cesty na Tchaj-wan

„Respektujeme vládní zahraniční politiku. Proto senátní klub hnutí ANO odmítl jet na Tchaj-wan spolu s předsedou Senátu (Milošem Vystrčilem /ODS/). Vláda cestu nedoporučuje, protože je plánovaná na příliš vysoké politické úrovni. (…) Za poslední tři roky nebyl nikdo z vrcholných evropských politiků na Tchaj-wanu,“ prohlásila v Událostech, komentářích členka senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Děláme jako Senát parlamentní diplomacii, která rozšiřuje oficiální vládní zahraniční politiku. Vláda může jet do Číny a Senát to doplní cestou na Tchaj-wan. Rozhodně nechceme bránit spolupráci s Čínou, pokud to bude za rovných a výhodných podmínek,“ reagoval přímo šéf Senátu Vystrčil. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti
Nejméně sedmnáct migrantů zahynulo a devět se pohřešuje po nehodě člunu u Libye
Ministryně Mrázová má na svém pozemku černé stavby, píší Seznam Zprávy
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) má podle zjištění Seznam Zpráv na svém pozemku v Bílině stavby, které jsou v rozporu s územním plánem města. Ministryně tvrdí, že pozemky získala už se stavbami a nevěděla, že jsou tam načerno. Server záležitost dává do souvislosti s tím, že sněmovna nyní projednává novelu stavebního zákona, kterou předložila Mrázová společně s vládními poslanci a která by měla zmírnit pravidla pro dodatečné povolování staveb, čímž by se podle něj legalizace černých staveb zjednodušila.
Krajský soud v Hradci Králové zamítl všechny čtyři stížnosti na vazbu ve věci útoku na pardubickou zbrojovku. Česká televize to zjistila ze soudní databáze InfoSoud. Soud poslal do vazby celkem sedm lidí obviněných z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, všichni si podali stížnost. O zbylých třech stížnostech zatím soud jednání nenařídil.
Víkend přinese první letní den roku
Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na osmadvacet stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. Ve čtvrtek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Na Svátek práce mohou obchody otevřít, 8. května až na výjimky zavřou
V den Svátku práce, který letos připadá na pátek, mohou obchody fungovat podle běžné otevírací doby. Záleží totiž na provozovatelích, zda svým zaměstnancům dají volno. Neplatí to ale pro Den vítězství, jenž se slaví o týden později. Během něj budou kamenné obchody zavřené. Výjimku mají jen čerpací stanice, lékárny či obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, jako jsou letiště a nádraží. Bez omezení budou fungovat on-line supermarkety a rozvážkové služby.
Zájemci o dotace z Nové zelené úsporám budou muset nově vyplnit renovační pas
Ministerstvo životního prostředí představilo renovační pas, který energetičtí specialisté začnou vydávat od čtvrtka. Tento dokument zhodnotí stav budovy a navrhne renovaci, aby byla účelná. Bude sloužit těm, kteří budou chtít žádat o podporu z Nové zelené úsporám.
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš
Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
VideoMusíme přestat moralizovat, řekl nový šéf lidovců Grolich
Cílem lidovců je podílet se po dalších parlamentních volbách na řízení státu a být ve vládě klíčovou stranou, prohlásil nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Aby se tak dle něj stalo, strana musí vědět, jaké jsou její nedostatky. „Za mě je to moralizování. Neměli bychom mluvit lidem do života, a naopak být v naší práci i komunikaci profesionálnější,“ vyjmenoval. Lidovci mají podle Grolicha hospodářskou strategii, vizi a jasné priority. „Myslím, že dlouhodobou chybou nejen lidovců je to, že zde nebyly jasné priority,“ zmínil v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
