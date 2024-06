Voliči kroužkovali. Potvrdili Dostálovou a Turka, Kolaja či Mach končí

Konkurence ve volbách do Evropského parlamentu byla značná. O jedenadvacet mandátů se ucházelo 674 kandidátů. Svým favoritům mohli voliči pomoct až dvěma preferenčními hlasy na jedné kandidátce, čehož také využívali. Velké překvapení se nekonalo, přesto s pořadím zamíchali.

Například Alexandr Vondra byl před pěti lety na kandidátce ODS až na patnáctém místě. Podařilo se mu ale tehdy získat více než 8,5 procenta preferenčních hlasů a vyhoupnul se do čela až na druhé místo. A díky tomu se stal i europoslancem.

Situaci dobře zná i Tomáš Zdechovský. Před pěti lety byl dvojkou na kandidátce KDU-ČSL, s téměř 14,5 procenta preferenčních hlasů přeskočil lídra kandidátky Pavla Svobodu. Toho nakonec překonala i letos končící europoslankyně Michaela Šojdrová a vlivný europoslanec zůstal bez mandátu.

A poslední příklad je z pět let staré kandidátky STAN a TOP 09. Ze třetího místa kandidoval Luděk Niedermayer, který získal téměř čtvrtinu preferenčních hlasů a do Evropského parlamentu šel z prvního místa.

Kroužkování v koalici SPOLU

Právě všichni výše zmínění kandidáti se v letošních volbách sešli na společné kandidátce SPOLU. Alexandr Vondra (ODS) byl lídrem, Luděk Niedermayer (TOP09) třetím a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) čtvrtým v pořadí. Všichni tři s velkým potenciálem a se zkušenostmi s kroužkováním. Současně se sešli na kandidátce politici, kteří mají na mnoho evropských témat odlišné pohledy.

A pořadí se proměnilo. Pro soudržnost koalice SPOLU to ale dopadlo dobře. Všichni tři kandidáti totiž získali přibližně podobný podíl preferenčních hlasů. Nestalo se tak to, čeho se mohly strany obávat, totiž že by jedna strana získala díky preferenčním hlasům europoslance na úkor těch zbývajících.